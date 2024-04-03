إنتل تعلن خسارة تشغيلية بقيمة 7 مليارات دولار لوحدة تصنيع الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة“إنتل” عن خسائر تشغيلية متزايدة لأعمال المسابك الخاصة بها، حيث تعهدت بالإبلاغ عن نتائج عمليات التصنيع الخاصة بها كوحدة مستقلة، ضمن جهود التوسع في صناعة الرقائق بخطط إنفاق تصل إلى 100 مليار دولار.
وبحسب إفصاح تنظيمي أمس الثلاثاء، قالت صانعة الرقائق إن وحدة التصنيع لديها خسائر تشغيلية بقيمة 7 مليارات دولار خلال عام 2023، وهي خسارة أكبر من خسائر التشغيل البالغة 5.2 مليار دولار في العام السابق.
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وانخفضت إيرادات الوحدة بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 18.9 مليار دولار في عام 2023، من 63.05 مليار دولار خلال عام 2022، بحسب“رويترز”.
وخلال عرض تقديمي للمستثمرين، قال الرئيس التنفيذي“بات جيلسنجر” إن عام 2024 سيشهد أسوأ خسائر تشغيلية لأعمال صناعة الرقائق في الشركة، حيث تأثرت أعمال المسابك بقرارات سيئة منها التأخر في استخدام الأجهزة ذات الأشعة فوق البنفسجية.
وتراجع سهم“إنتل” في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 3.55%، بعدما أنهى جلسة أمس الثلاثاء منخفضًا بنسبة 1.3% عند 43.94 دولار.
المصدر:
MENAFN03042024000202011048ID1108052625
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