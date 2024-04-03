إنتل تعلن خسارة تشغيلية بقيمة 7 مليارات دولار لوحدة تصنيع الرقائق

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“إنتل” عن خسائر تشغيلية متزايدة لأعمال المسابك الخاصة بها، حيث تعهدت بالإبلاغ عن نتائج عمليات التصنيع الخاصة بها كوحدة مستقلة، ضمن جهود التوسع في صناعة الرقائق بخطط إنفاق تصل إلى 100 مليار دولار.

وبحسب إفصاح تنظيمي أمس الثلاثاء، قالت صانعة الرقائق إن وحدة التصنيع لديها خسائر تشغيلية بقيمة 7 مليارات دولار خلال عام 2023، وهي خسارة أكبر من خسائر التشغيل البالغة 5.2 مليار دولار في العام السابق.

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وانخفضت إيرادات الوحدة بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 18.9 مليار دولار في عام 2023، من 63.05 مليار دولار خلال عام 2022، بحسب“رويترز”.

وخلال عرض تقديمي للمستثمرين، قال الرئيس التنفيذي“بات جيلسنجر” إن عام 2024 سيشهد أسوأ خسائر تشغيلية لأعمال صناعة الرقائق في الشركة، حيث تأثرت أعمال المسابك بقرارات سيئة منها التأخر في استخدام الأجهزة ذات الأشعة فوق البنفسجية.

وتراجع سهم“إنتل” في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 3.55%، بعدما أنهى جلسة أمس الثلاثاء منخفضًا بنسبة 1.3% عند 43.94 دولار.





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