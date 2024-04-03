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مسؤول أمريكي: الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في غزة بدا متعمدا

4/3/2024 4:19:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال مسؤول أمريكي لموقع "بوليتكو" إن الهجوم الإسرائيلي على قافلة منظمة World Central Kitchen الإغاثية الذي أدى إلى مقتل 7 عمال إغاثة في غزة، "بدا متعمدا".

وذكر الموقع أن أصداء الضربة الإسرائيلية ضد عمال الإغاثة ترددت في جميع أنحاء واشنطن، ووصف مسؤول إداري عمل مع مؤسس المنظمة خوسيه أندريس في المبادرات الدولية للأمن الغذائي والصحي، الاستهداف بأنه "مدمر"، و"يفاقم المعاناة الإنسانية التي كان أندريس وفريقه يحاولون تخفيفها".

وقال المسؤول في وزارة الدفاع إن الغارة "تؤكد أيضا الإهمال الإسرائيلي تجاه المدنيين في غزة والعاملين في المجال الإنساني الدولي على حد سواء"، مضيفا: "لقد كان ذلك خطأ بالتأكيد، وعليهم أن يجيبوا على هذا السؤال. هناك خطأ ما حصل".

وشدد مسؤولون آخرون على أنهم محبطون من الطريقة التي أجرت بها إسرائيل التحقيقات في الماضي ويشككون في أنه ستكون هناك مساءلة.

واستشهد المسؤول الذي عمل مع أندريس بوفاة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلة، التي وجدت إسرائيل أنها "قتلت على الأرجح على يد جندي إسرائيلي"، لكن لم تتم معاقبة أحد على وفاتها، والولايات المتحدة لن تلقي اللوم بشكل قاطع على إسرائيل.

وقال المسؤول إن إسرائيل "ستفعل وتقول كل ما هو ضروري للحفاظ على الوضع الراهن وليس لدي أمل كبير في أن يكون تحقيقهم شفافا أو صادقا".

وأشار مسؤول أمريكي ثالث إلى أن الهجوم على عمال الإغاثة "بدا متعمدا"، لأنه شمل ثلاث قنابل: "ثلاث ضربات لثلاث سيارات متتالية ليست حادثا.. نحن لسنا أغبياء".

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