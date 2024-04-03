الأقوى منذ ربع قرن: سبعة قتلى وأكثر من 700 جريح جراء زلزال ضرب تايوان

(MENAFN
- Palestine News Network ) تايبيه/PNN- ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان، اليوم الأربعاء، وبلغت قوته 7,4 درجات، إلى سبعة أشخاص، كما ارتفع عدد المصابين إلى 736، بحسب جهاز الإطفاء الوطني.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال كان على بعد 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان.
وقال مسؤولون، إن هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عقود، وحذروا من احتمال وقوع المزيد من الهزات في الأيام المقبلة.
وأفادت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، بأن هذا أقوى زلزال يضرب تايوان خلال ربع قرن، وحذرت من موجة تسونامي عملاقة بالمناطق الشمالية من الجزيرة.
كما أطلقت تحذيرات من حصول موجات تسونامي في كل من الصين والدول المحيطة، حيث أصدر المركز الصيني للتحذير من تسونامي "التحذير الأحمر"، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار المكون من 4 مراحل.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية رصد زلزال ثان بقوة 6.4 درجات خلال 20 دقيقة بعد الزلزال الأول، على بعد 11 كيلومترا شمال شرق مدينة هوالين، وعلى عمق 12.6 كيلومترا.
وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تم تسجيل 16 هزة ارتدادية أخرى راوحت قوتها بين 4.7 - 5.7 درجات إضافة للهزة الارتدادية القوية.
بدورها، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث تسونامي قد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار في جزيرتي أوكيناوا ومياكو جنوب غرب اليابان.
وأعلنت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الأمواج العملاقة بعد الزلزال وصلت إلى شواطئ جزيرتي يوناجوني وإيشيجاكي بالقرب من أوكيناوا، وتم إلغاء الرحلات الجوية وإخلاء مطار ناها في أوكيناوا.
وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل من ضرورة إخلاء المناطق الساحلية بسبب خطر حدوث تسونامي.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجات قد وقع على بعد 150 كيلومترا جنوب تايبيه في تايوان عام 1999، أسفر عن مقتل ما يقرب من 2400 شخص، وإصابة أكثر من 100 ألف شخص، وتدمير آلاف المباني.
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