الأقوى منذ ربع قرن: سبعة قتلى وأكثر من 700 جريح جراء زلزال ضرب تايوان

MENAFN - Palestine News Network ) تايبيه/PNN- ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان، اليوم الأربعاء، وبلغت قوته 7,4 درجات، إلى سبعة أشخاص، كما ارتفع عدد المصابين إلى 736، بحسب جهاز الإطفاء الوطني.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال كان على بعد 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان.

وقال مسؤولون، إن هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عقود، وحذروا من احتمال وقوع المزيد من الهزات في الأيام المقبلة.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، بأن هذا أقوى زلزال يضرب تايوان خلال ربع قرن، وحذرت من موجة تسونامي عملاقة بالمناطق الشمالية من الجزيرة.

كما أطلقت تحذيرات من حصول موجات تسونامي في كل من الصين والدول المحيطة، حيث أصدر المركز الصيني للتحذير من تسونامي "التحذير الأحمر"، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار المكون من 4 مراحل.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية رصد زلزال ثان بقوة 6.4 درجات خلال 20 دقيقة بعد الزلزال الأول، على بعد 11 كيلومترا شمال شرق مدينة هوالين، وعلى عمق 12.6 كيلومترا.

وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تم تسجيل 16 هزة ارتدادية أخرى راوحت قوتها بين 4.7 - 5.7 درجات إضافة للهزة الارتدادية القوية.

بدورها، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث تسونامي قد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار في جزيرتي أوكيناوا ومياكو جنوب غرب اليابان.

وأعلنت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الأمواج العملاقة بعد الزلزال وصلت إلى شواطئ جزيرتي يوناجوني وإيشيجاكي بالقرب من أوكيناوا، وتم إلغاء الرحلات الجوية وإخلاء مطار ناها في أوكيناوا.

وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل من ضرورة إخلاء المناطق الساحلية بسبب خطر حدوث تسونامي.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجات قد وقع على بعد 150 كيلومترا جنوب تايبيه في تايوان عام 1999، أسفر عن مقتل ما يقرب من 2400 شخص، وإصابة أكثر من 100 ألف شخص، وتدمير آلاف المباني.