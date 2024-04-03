اليابان: الدمار الذي خلّفه الاحتلال في مجمع الشفاء يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي

MENAFN - Palestine News Network ) طوكيو/PNN- دعت وزارة الخارجية اليابانية، سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي على خلفية الدمار الواسع الذي خلفته في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقالت الخارجية اليابانية، في تصريحات صحفية، إن الدمار في مجمع الشفاء يعد هجوما يشمل مدنيين أبرياء، ويصنف على أنه انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

كما دعت إلى الالتزام بالمعايير الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والامتثال للقانون الدولي.

يشار إلى أن جيش الاحتلال انسحب أول أمس من مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، مخلفا دمارا هائلا وكارثة إنسانية ارتكبها على مدى 14 يوما، فضلا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل بالمنطقة.

ويواصل الاحتلال عدوانه رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 32916، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وعدد الجرحى 75494، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.