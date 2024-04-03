الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام تجاههم.

كما اعتقلت والد الشهيد محمد فتحي كنعان، الأسير المحرر فتحي كنعان (60 عاما)، والأسير المحرر محمد فوزي الخطيب (29 عاما)، عقب دهم منزليهما في البلدة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من عائلة الجولاني، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم، وهم: يحيى، وزكريا، وبلال، ونضال، ونبال.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عددا من أحيائها واعتقلت الشاب رامي الأقرع بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة ودفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافتين من جهة حاجز الحمرا العسكري، فيما انتشرت قوات من المشاة والقناصة بشكل كبير في محيط المخيم وبداخله.

كما قامت جرافات الاحتلال بتخريب وتجريف في الشوارع ومداخل المحال التجارية، خاصة في السوق الرئيسي للمخيم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم خالد حمامرة (26 عاما)، ومروان احمد زعول (23 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في قرية حوسان.