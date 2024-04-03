الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام تجاههم.
كما اعتقلت والد الشهيد محمد فتحي كنعان، الأسير المحرر فتحي كنعان (60 عاما)، والأسير المحرر محمد فوزي الخطيب (29 عاما)، عقب دهم منزليهما في البلدة.
فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من عائلة الجولاني، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم، وهم: يحيى، وزكريا، وبلال، ونضال، ونبال.
وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عددا من أحيائها واعتقلت الشاب رامي الأقرع بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة ودفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافتين من جهة حاجز الحمرا العسكري، فيما انتشرت قوات من المشاة والقناصة بشكل كبير في محيط المخيم وبداخله.
كما قامت جرافات الاحتلال بتخريب وتجريف في الشوارع ومداخل المحال التجارية، خاصة في السوق الرئيسي للمخيم.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم خالد حمامرة (26 عاما)، ومروان احمد زعول (23 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في قرية حوسان.
MENAFN03042024000205011050ID1108052619
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.