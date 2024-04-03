نيويورك تايمز: إدارة بايدن تضغط على الكونغرس لبيع طائرات إف-15 لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على الكونغرس للموافقة على بيع طائرات "إف-15" لإسرائيل.

وتطالب إدارة بايدن الكونغرس بالموافقة على خطة لبيع مقاتلات "إف-15" بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل في وقت يتجاهل فيه بايدن الدعوات للحد من بيع الأسلحة الأمريكية لإسرائيل بسبب عمليتها العسكرية في غزة".

وفقا للصحيفة، أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا إخطارا غير رسمي إلى الكونغرس تدعو إلى النظر التشريعي في صفقة بيع المقاتلات والتي ستشمل التدريب على تشغيل المقاتلات والصيانة وغيرها الخدمات.

وفي الوقت نفسه، تشير المصادر الأمريكية إلى أن إسرائيل ستستلم الطائرات المقاتلة في غضون خمس سنوات على الأقل، وبحسب أحد المصادر، قال ممثلون إسرائيليون إن تل أبيب ستتصل قريبا بواشنطن للحصول على دفعة جديدة من مقاتلات "إف-35".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تزويد إسرائيل بالطائرات المقاتلة والصواريخ في السنوات المقبلة.