بسبب حرب غزة.. رفض واسع لحفل إفطار رمضاني في البيت الأبيض

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أقام البيت الأبيض حفل إفطار محدود بمناسبة شهر رمضان بعد أن رفض بعض المدعوين تلبية دعوة الرئيس جو بايدن بسبب الإحباط في أوساط المسلمين الأمريكيين من سياسته تجاه الحرب بين إسرائيل وغزة.

والتقى بايدن بقيادات الجالية الإسلامية قبل تناول الإفطار مع كبار المسؤولين المسلمين في إدارته الذي حضرته أيضا السيدة الأولى جيل بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس وزوجها، بحسب "رويترز".

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن "بايدن عقد اجتماعا مع زعماء الجالية الإسلامية لمناقشة القضايا التي تهم المجتمع"، موضحة أن "هؤلاء الزعماء فضلوا عقد الاجتماع على تناول الإفطار، فاستجاب البيت الأبيض لرغبتهم".

وقال أحد الحاضرين ويدعى الدكتور ثائر أحمد، وهو طبيب غرفة طوارئ أمضى 3 أسابيع على الأقل في غزة، لشبكة "سي.إن.إن" إنه انسحب من اجتماع الثلاثاء قبل أن ينتهي، احتراماً لمجتمعي، واحتراماً لجميع الأشخاص الذين عانوا الذين قتلوا في هذه العملية، تعين عليّ الانسحاب من الاجتماع".

وأردف أحمد، الذي قال إنه الأمريكي الفلسطيني الوحيد الذي حضر الاجتماع: "لم يكن هناك الكثير من الردود من بايدن، قال في الواقع إنه يفهم الأمر، ثم غادرت".

ويتناقض هذا الحفل بشدة مع حفل استقبال استضافه بايدن في مايو/أيار الماضي بمناسبة عيد الفطر. وهتف العشرات من الحاضرين لبايدن في البيت الأبيض عندما قال للحشد "إنه منزلكم".

ومن بين أعضاء الكونغرس المسلمين الذين حضروا حفل الإفطار عضوتا مجلس النواب إلهان عمر ورشيدة طليب، الأمريكية من أصل فلسطيني، وهما الآن من أشد منتقدي سياسة بايدن في غزة.

وقالت منظمة "إمجيدج أكشن"، وهي مجموعة مناصرة للمسلمين الأمريكيين، إنها رفضت دعوة الإفطار، مشيرة إلى "استمرار مساعدات بايدن العسكرية غير المشروطة لإسرائيل"، التي تقول إنها أدت إلى "كارثة إنسانية مروعة".

ويشعر كثير من المسلمين والعرب والناشطين المناهضين للحرب بالغضب من دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل وهجومها العسكري في غزة الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب بمجاعة في القطاع الساحلي الضيق المنكوب الذي يسكنه نحو 2.3 مليون نسمة.

إلى ذلك، تخطط المجموعات الإسلامية والمناهضة للحرب لإقامة إفطار احتجاجي في حديقة "لافاييت" بالقرب من البيت الأبيض.