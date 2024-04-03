“ الاجتماع اتسم بالحدة والصرامة”... انتقاد أميركي لخطة إسرائيل لاجتياح رفح

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- كشفت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، ليل الثلاثاء الأربعاء، تفاصيل اجتماع جرى عبر اتصال مرئي، بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، للتباحث بشأن خطة إخلاء واجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت القناة، أن الفريق الأمريكي ضم الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي، ومن إسرائيل حضر وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

وناقشوا خلال الاجتماع الذي ضم مسؤولين آخرين أمريكيين وإسرائيليين، المقترحات البديلة التي قدمتها الإدارة الأمريكية للعمل العسكري الإسرائيلي في رفح.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها القناة، اتسم الاجتماع بالحدة والصرامة، إلا أنه ومع ذلك" يبدو أن السخرية كانت حاضرة، حيث سخر بلينكن من الخطة الإسرائيلية لإجلاء النازحين من رفح".

وأوردت القناة سخرية بلينكن في قوله مخاطباً المسؤولين الإسرائيليين: "وفقاً لوتيرة عملكم في إدخال المساعدات الإنسانية، سيستغرق الأمر 4 أشهر لإخلاء رفح".

وخلال الاجتماع، قال سوليفان للإسرائيليين: "أنتم على وشك أن تكونوا مسؤولين عن أزمة مجاعة في القرن الحادي والعشرين، وهذا ليس مقبولاً".

وأضاف موجهاً حديثه للإسرائيليين: "خطة الإخلاء التي قدمتموها حتى الآن ليست مثيرة للإعجاب ولا قابلة للتطبيق".

من جهته، رد الوزير الإسرائيلي دريمر قائلاً للمسؤولين الأمريكيين: "لا يمكن تفكيك حماس دون الدخول إلى رفح، وهذا شرط لا يمكن تجاوزه لتحقيق أهداف الحرب".

وعلّق سوليفان على ذلك بالقول: "إذا لم تكن هناك خطة منظمة لليوم التالي للحرب، فلن يساعدكم شيء على الدفع نحو تفكيك حماس، لا رفح ولا شيء آخر".

وذكر بيان مشترك، في ختام الاجتماع، أن "الجانب الأمريكي عبّر عن مخاوفه إزاء خطط إسرائيل، وأن الإسرائيليين وافقوا على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال الإثنين، إن على بلاده اجتياح مدينة رفح بموافقة الولايات المتحدة أو دونها.

وكانت العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة، طلبت من إسرائيل عدم القيام بأي عمل عسكري في رفح دون ضمان إخلاء آمن لأكثر من مليون مدني فلسطيني.

وأكدت الولايات المتحدة مرارا في الأسابيع الأخيرة، أن إسرائيل لم تقدم أي خطة موثوقة بشأن إخلاء المدنيين من رفح المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.

ورغم مخاوفها من خطة إسرائيل لاجتياح رفح، إلا أن واشنطن أجازت مؤخراً إرسال قذائف وطائرات مقاتلة، بمليارات الدولارات، إلى إسرائيل التي تشن حرباً على غزة منذ 6 أشهر.



