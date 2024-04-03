XTB العالمية تُحطم حاجز المليون عميل! والشرق الأوسط يقود قاطرة نمو الشركة

(MENAFN
- Your Mind Media )
XTB شركة عالمية - رائدة في مجال التكنولوجيا المالية توفر للمستثمرين مزايا الوصول الفوري إلى أسواق المال العالمية من خلال منصة استثمار عبر الإنترنت وتطبيق للهاتف الجوال - تسعد بأن تعلن عن تصدرها مؤخرا قائمة شركات التكنولوجيا المالية الأسرع نموا، حيث وصل عدد عملائها إلى 1,000,000 عميل حول العالم. ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود XTB العالمية التي استمرت لثلاث سنوات تقريبًا في توسيع عروض التداول في العقود مقابل الفروقات من خلال إضافة الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة.
مؤخرا، شهدت XTB نموًا غير مسبوق في عدد عملائها، حيث تضاعف عدد المتداولين المسجلين على منصتها منذ نهاية عام 2021. بالطبع، يُعد هذا الاتجاه العالمي انعكاسًا لنجاح XTB في جعل الاستثمار أكثر سهولة، خاصةً مع ازدياد رغبة العديد من الأفراد حول العالم في السيطرة بشكل أكبر على مواردهم المالية. كما شهد عام 2023 وحده إقبالًا غير مسبوق على تطبيق XTB ومنصتها الرقمية المبتكرة، حيث استخدم 312 ألف عميل جديد تطبيق الشركة لاستثمار أموالهم في الأسواق المال العالمية. وبفضل النمو الديناميكي في قاعدة العملاء، وارتفاع حدة التقلبات في الأسواق المال العالمية؛ نجحت XTB في تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2023، حيث بلغ صافي الربح المجمع 175 مليون يورو كما بلغت الإيرادات الموحدة حوالي 351 مليون يورو.
وفي تصريح له أشار عمر أرناؤوط الرئيس التنفيذي لـ XTB بقوله "بفضل موقعنا كشركة تكنولوجيا مالية عالمية تتمتع بقدرات مالية هائلة بالإضافة إلى قدرتنا على تحقيق أرباح، فإننا "بالطبع" في وضع مثالي يتيح لنا تحقيق المزيد من النمو في مختلف المجالات؛ لا سيما من حيث الأداء المالي وقاعدة العملاء وتوسيع نطاق المنتجات المقدمة". وتابع بقوله "طموحنا هو أن نكون التطبيق الاستثماري الرائد في أوروبا، ونسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تزويد عملائنا بمجموعة متنوعة من منتجات التداول، بالإضافة إلى توفير آليات تداول سهلة الاستخدام ومزايا الاستثمار والادخار. ومع وجود جميع المنتجات المُخطط لها في خارطة طريق XTB لعام 2024، فإن مضاعفة عدد العملاء الحاليين هو مسألة وقت لا أكثر، حيث نخطط خلال العام الجاري، إضافة السندات ومنتجات التقاعد وخدمات المحفظة الإلكترونية المزودة ببطاقة متعددة العملات، ومن جهة أخرى، نتوقع استقبال ما بين 65 إلى 90 ألف عميل جديد كل ربع سنوي".
وحول هذا الإنجاز صرح أشرف دريد، الرئيس التنفيذي لـ XTB لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوله "بالطبع، يؤكد الإنجاز التاريخي الذي حققته الشركة، والمتمثل في خدمة مليون عميل على مستوى العالم خلال حوالي 3 سنوات تقريبا؛ التزامنا التام بإضفاء الطابع الديمقراطي على مناخ الاستثمار، وهذا ينطبق بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط". وتابع بقوله "تُعد منطقة الشرق الأوسط السوق الأسرع نموًا لـ XTB من حيث اكتساب العملاء الجدد، وبالطبع تعكس هذه الزيادة الهائلة الإمكانيات غير المسبوقة التي تتميز بها المنطقة. وتخطط XTB لتعزيز تلك الإمكانيات من خلال التطورات الإضافية المخطط لها هذا العام. ورغم قيامنا بتوسيع عروضنا وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية؛ لكن يظل تركيزنا الأساسي على تمكين الأفراد في الشرق الأوسط من خلال توفير العديد من الآليات والفرص التي تتيح لهم إدارة مستقبلهم المالي" واختتم دريد، حديثه بقوله "بفضل وضعنا لخارطة طريق قوية لعام 2024، تضع XTB نفسها في موضع مثالي لتحقيق نمو هائل في منطقة الشرق الأوسط".
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