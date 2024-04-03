إعمار، المدينة الاقتصادية تعيين عبدالعزيز النويصر رئيسًا تنفيذيًا اعتبارًا من 1 مايو 2024م

(MENAFN
- Teneo) مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، 3 أبريل 2024م: أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم (الأربعاء 3 أبريل 2024م)عن قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالعزيز إبراهيم النويصر في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، اعتباراً من 1 مايو 2024م.
ونظراً لما يمتلكه الأستاذ النويصر من خبرات ممتدة في مجالات المالية وإعادة هيكلة الشركات وحوكمتها ونقلها لمستويات عليا من النجاح المالي والاستراتيجي، فقد تم اختياره لقدرته على قيادة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة. هذا وقد تم تعيين المهندس سيريل بيايا (الرئيس التنفيذي الحالي) مستشاراً للرئيس التنفيذي الجديد الأستاذ النويصر وذلك لتسهيل انتقال المسؤوليات بسلاسة من الرئيس التنفيذي الحالي اعتباراً من تاريخ انضمام الرئيس التنفيذي الجديد.
وسيتم تكليف الأستاذ عبدالعزيز النويصر من قبل مجلس الإدارة بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لشركة إعمار المدينة الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة عبر الشركة والمدينة. وبالإضافة لخبراته الطويلة في مجالس الإدارات واللجان التابعة لها، فقد شغل عدة مناصب قيادية تنفيذية، حيث كان آخر منصب تنفيذي شغله هو الرئيس التنفيذي لشركة تحكم الاستثمارية - وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – وتتبع لها عدة شركات تعمل في قطاعات متنوعة بما في ذلك تقنية المعلومات، والطيران وإدارة الحركة المرورية، وحلول السفر والتأشيرات، والموارد البشرية، والاستثمار العقاري. وقبل ذلك شغل الأستاذ النويصر منصب مستشار الاندماج والاستحواذ ونائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، كما شغل منصب نائب الرئيس للمالية في شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارات الوطني. هو حالياً رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في شركة التعاونية للتأمين منذ عام 2020م، وعضو مجلس الإدارة من عام 2015م إلى 2019م، كما شغل ويشغل عضوية عدد من المجالس واللجان التابعة لها في شركات أخرى مدرجة وغير مدرجة. يحمل الأستاذ عبدالعزيز النويصر درجات علمية مرموقة في المحاسبة والمالية ونظم المعلومات، بالإضافة إلى دبلوم في معايير التقارير المالية الدولية وعدة شهادات مهنية أخرى.
كما علق الأستاذ فهد السيف، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، قائلاً: "يُمثل تعيين الأستاذ عبدالعزيز النويصر كرئيس تنفيذي للشركة لحظة فارقة بالنسبة لكل من إعمار المدينة الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث إن خبرات الأستاذ النويصر المهنية والتنفيذية ومهاراته القيادية الواسعة هي الصفات الجوهرية التي تحتاجها إعمار المدينة الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتحقيق أهدافهما التشغيلية والمالية ولتنفيذ استراتيجيتنا الطموحة طويلة الأمد، ونحن على ثقة بأنه سيُسهم في تحقيق نقله نوعية في المشاريع التطويرية. كما نعرب عن بالغ شكرنا للمهندس سيريل بيايا على إخلاصه ونجاحه في منصب الرئيس التنفيذي على مر السنين، ونحن سعداء ببقائه بيننا ليواصل تقديم المشورة للرئيس التنفيذي الجديد."
وفي هذا السياق، يُعرب مجلس الإدارة عن عميق امتنانه للمهندس بيايا على قيادته المتميزة ومساهماته القيمة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما يُعرب عن ثقته التامة بأن الأستاذ النويصر سيبني على هذا الأساس الراسخ لدفع الشركة نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم.
حول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
تُعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) وجهة ناشئة تحتل موقعاً مركزياً على ساحل البحر الأحمر، وتقع على مسافة قصيرة شمال مدينة جدة التي تعد مركزاً تجارياً هاماً، وتحتضن المدينة، ميناء الملك عبدالله الذي تم اختياره مؤخراً من قبل البنك الدولي كأكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم"، والوادي الصناعي، الذي يركز على تطوير الخدمات اللوجستية وقدرات التصنيع الخفيف في المملكة. قامت أكثر من 100 شركة متعددة الجنسيات وسعودية بالفعل بتأسيس مقارٍّ لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث تشارك في مجموعة متنوعة من المشاريع، بدءاً من الخدمات اللوجستية المتقدمة إلى الأنشطة في صناعة السيارات والأدوية والسلع الاستهلاكية والتعبئة والتغليف وتصنيع مواد البناء. ترتبط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مباشرة بشبكة قطار الحرمين السريع، وشبكة الطرق البرية السريعة التي تربط مناطق المملكة، ما جعل من المدينة نقطة اتصال رئيسية على طول الممر الاقتصادي للبحر الأحمر.
بالإضافة إلى وظائفها الاقتصادية المتنوعة، تقدم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منطقة ترفيهية وسياحية حديثة، حيث تضم أكثر من 40 كيلومترًا من الساحل البكر، والعديد من الفنادق، وملعب الجولف الدولي الحائز على جائزة رويال جرينز. في عام 2021م، استقبلت المدينة أكثر من مليون زائر، ومنذ ذلك الحين طوّرت مجموعة من المجتمعات السكنية التي تتميز بنمط حياة عصري فريد، لسكانها الذين يتزايد عددهم من المقيمين بدوام كامل وملاك المنازل الثانية.
ومن خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وأنظمتها الملائمة للمستثمرين، تُعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منصّة جاهزة لمبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتمثّل المدينة معياراً للمبادرات الحكومية المبتكرة، وقد استضافت مجموعة متنوعة من الفعاليات الوطنية، وهي موقع مفضل للمشاريع الإستراتيجية واسعة النطاق عبر العديد من القطاعات الرئيسية. وكمؤشر رئيسي على التزام الدولة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والتيسير السلس للاستثمار الأجنبي المباشر ، تعمل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كمساهمٍ نشطٍ في الأهداف الوطنية التي تجسدها رؤية 2030. ومن خلال تطوير قطاع السياحة والترويج للرياضة والترفيه والفنون وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات غير النفطية من خلال الشركات العاملة في الوادي الصناعي، تواصل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مهمتها المتمثلة في إنشاء مدينة مزدهرة للجميع.
ترحّب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ترحيباً حاراً بالمستثمرين الأجانب، مُطوّري ومُشغّلي العقارات لتحقيق مشاريعهم وطموحاتهم داخل المدينة في النهوض التعاوني للتوسع المستمر. شركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) هي المطور الرئيسي للمدينة وتعمل كمخطط رئيسي ومطور للبنية التحتية الأساسية وممكّن وميسر لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. إعمار هي شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، تأسّست عام 2006م.
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