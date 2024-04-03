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رئيس الشاباك: مظاهرات الليلة الماضية بإسرائيل تسير نحو اتجاه مثير للقلق

4/3/2024 3:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) رونين بار إن مظاهرات الليلة الماضية في إسرائيل تسير نحو اتجاه مثير للقلق، وقد يؤدي إلى أوضاع خطيرة لا ينبغي الوصول إليها.


وأضافت "هناك خط واضح بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف وغير القانوني الذي قد يضر بالأمن العام."


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