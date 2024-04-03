رئيس الشاباك: مظاهرات الليلة الماضية بإسرائيل تسير نحو اتجاه مثير للقلق

رئيس الشاباك: مظاهرات الليلة الماضية بإسرائيل تسير نحو اتجاه مثير للقلق
التاريخ
4/3/2024 3:10:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) رونين بار إن مظاهرات الليلة الماضية في إسرائيل تسير نحو اتجاه مثير للقلق، وقد يؤدي إلى أوضاع خطيرة لا ينبغي الوصول إليها.
وأضافت "هناك خط واضح بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف وغير القانوني الذي قد يضر بالأمن العام."
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