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ترامب: العالم لا يحترم بايدن وهو روح ضائعة

4/3/2024 3:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بأن العالم "لا يحترم" الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا اياه بأنه "روح ضائعة" ومتهما إياه بتزوير نتائج الانتخابات.


وقال ترامب أمام تجمع حاشد لمؤيديه في ولاية ويسكونسين، أمس الثلاثاء، إن "جو بايدن لا يحترمونه ولا يخافونه... والأمر الوحيد الذي يجيده هو تزوير الانتخابات والتضليل".


وأضاف ترامب: "تحت قيادتي سيحترمون أمريكا قريبا كما لم يحترموها في أي وقت مضى".
وسخر ترامب من بايدن، قائلا إنه "لا يستطيع الربط بين جملتين" و"لا يعرف كيف يغادر الحلبة بعد إلقائه خطاباته".


وتابع: "رئيسنا ضائع... هو روح ضائعة. هو بائس".


وقال ترامب إنه يعتزم "استعادة السلام بالقوة" بعد عودته إلى البيت الأبيض، ومنع وقوع الحرب العالمية الثالثة.


يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر. ومن المرجح أن يتنافس على منصب الرئاسة مجددا جو بايدن عن الحزب الديمقراطي ودونالد ترامب عن الحزب الجمهوري.

RT

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