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شركة ترامب للتواصل الاجتماعي ترفع دعوى ضد مؤسسين فيها وتسعى إلى مصادرة أسهمهم

4/3/2024 3:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحاول مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا إجبار اثنين من مؤسسي الشركة على التنازل عن أسهمهما والتخلي عن أي مطالبة بقيادة الشركة.


ورفعت شركة ترامب للتواصل الاجتماعي دعوى قضائية ضد ويسلي موس وأندرو ليتنسكي، المؤسسين المشاركين والمتسابقين السابقين في برنامج Apprentice الذي كان يقدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محكمة فلوريدا في 24 مارس، بعد يومين من تصويت المساهمين بأغلبية ساحقة للموافقة على اندماج الشركة.


وتزعم الدعوى القضائية أن موس وليتنسكي "فشلا ذريعًا" في قيادتهما لشركة "ترامب ميديا"، واتخذا "قرارات متهورة ومهدرة"، وتسببا في "أضرار جسيمة" للشركة.


وطلبت شركة "ترامب ميديا" من محكمة في فلوريدا إجبار المؤسسين على التنازل عن أسهمهم في الشركة، وإعلان أنه ليس لهما الحق في تعيين أعضاء في مجلس إدارة الشركة، ومنح تعويضات عن انتهاكهم لواجباتهم الائتمانية.


وفقًا لإيداع حديث للجنة الأوراق المالية والبورصات، يمتلك موس وليتنسكي إجمالي 7,525,000 سهمًا من أسهم "ترامب ميديا"، والتي تبلغ قيمتها حاليا حوالي 388 مليون دولار.
RT

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