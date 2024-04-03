الدفاع الروسية تعلن تعاقدها مع أكثر من 100 ألف متطوع منذ مطلع العام

وجاء في بيان الوزارة: "في موسكو والمدن الروسية الأخرى، زاد عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بنظام التعاقد بشكل ملحوظ". وأضاف: "منذ بداية العام التحق أكثر من 100 ألف فرد بالخدمة في صفوف القوات المسلحة الروسية".

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