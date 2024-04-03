الدفاع الروسية تعلن تعاقدها مع أكثر من 100 ألف متطوع منذ مطلع العام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعاقدها مع أكثر من 100 ألف منتسب جدد منذ مطلع العام للخدمة في القوات المسلحة الروسية، في ظل إقبال كبير على التطوع.
وجاء في بيان الوزارة: "في موسكو والمدن الروسية الأخرى، زاد عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بنظام التعاقد بشكل ملحوظ".
وأضاف: "منذ بداية العام التحق أكثر من 100 ألف فرد بالخدمة في صفوف القوات المسلحة الروسية".
RT
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