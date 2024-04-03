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الدفاع الروسية تعلن تعاقدها مع أكثر من 100 ألف متطوع منذ مطلع العام

4/3/2024 3:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعاقدها مع أكثر من 100 ألف منتسب جدد منذ مطلع العام للخدمة في القوات المسلحة الروسية، في ظل إقبال كبير على التطوع.


وجاء في بيان الوزارة: "في موسكو والمدن الروسية الأخرى، زاد عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بنظام التعاقد بشكل ملحوظ".
وأضاف: "منذ بداية العام التحق أكثر من 100 ألف فرد بالخدمة في صفوف القوات المسلحة الروسية".

RT

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