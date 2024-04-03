استشهاد شاب من الطيرة وإصابة 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network ) الطيرة/PNN- أصيب 4 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، بعد منتصف الليل، إثر تعرضهم للدهس في منطقة ما تسمى كوخاف يائير بجوار مدينة الطيرة في الداخل المحتل، والقريبة من محافظة قلقيلية.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن حالة أحد المصابين خطيرة، فيما وصفت باقي الإصابات ما بين متوسطة وطفيفة.
وفي تفاصيل العملية، فإن مركبة مسرعة قامت بدهس عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال نشاط لهم في تلك المنطقة، ثم لاذ سائقها بالفرار اتجاه حاجز إلياهو ما بين قلقيلية ومناطق الخط الأخضر، وخرج من مركبته وحاول طعن حارس أمن قبل أن يتم تحييده وقتله على الفور.
وبين الموقع، أن منفذ العملية هو وهب شبيطة يبلغ من العمر (26 عامًا)، وهو من سكان الطيرة في الداخل المحتل.
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