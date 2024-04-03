استشهاد شاب من الطيرة وإصابة 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) الطيرة/PNN- أصيب 4 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، بعد منتصف الليل، إثر تعرضهم للدهس في منطقة ما تسمى كوخاف يائير بجوار مدينة الطيرة في الداخل المحتل، والقريبة من محافظة قلقيلية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن حالة أحد المصابين خطيرة، فيما وصفت باقي الإصابات ما بين متوسطة وطفيفة.

وفي تفاصيل العملية، فإن مركبة مسرعة قامت بدهس عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال نشاط لهم في تلك المنطقة، ثم لاذ سائقها بالفرار اتجاه حاجز إلياهو ما بين قلقيلية ومناطق الخط الأخضر، وخرج من مركبته وحاول طعن حارس أمن قبل أن يتم تحييده وقتله على الفور.

وبين الموقع، أن منفذ العملية هو وهب شبيطة يبلغ من العمر (26 عامًا)، وهو من سكان الطيرة في الداخل المحتل.







