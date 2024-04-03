180 يوما للحرب على غزة... قصف وغارات مكثّفة وسط القطاع

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- Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها الـ180، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق مختلفة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف ونسف مربعات سكنية في منقطة خانيونس.
وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على محيط مستشفى ناصر، فيما سمعت انفجارات عنيفة جراء قيام القوات الإسرائيلية نسف منازل الفلسطينيين في مدينة خانيونس، أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
وارتكب الجيش الإسرائيلي 7 مجازر في القطاع أسفرت عن 71 شهيدا و102 إصابة في آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 32916 شهيدا و75494 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
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