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180 يوما للحرب على غزة... قصف وغارات مكثّفة وسط القطاع

4/3/2024 3:09:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها الـ180، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق مختلفة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف ونسف مربعات سكنية في منقطة خانيونس.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على محيط مستشفى ناصر، فيما سمعت انفجارات عنيفة جراء قيام القوات الإسرائيلية نسف منازل الفلسطينيين في مدينة خانيونس، أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 7 مجازر في القطاع أسفرت عن 71 شهيدا و102 إصابة في آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 32916 شهيدا و75494 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.


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