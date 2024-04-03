تدهور الطاقة الهيدروكهربائية يثير تحولًا في مزيج الطاقة في الهند

(MENAFN
) وفقًا لتحليل للبيانات الرسمية، شهدت الهند انخفاضًا ملحوظًا في إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس، مما يشير إلى أكبر انخفاض على الأقل منذ 38 عامًا، وساهمت أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة في هذا التراجع، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على توليد الطاقة بالفحم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
كما شهد الانخفاض الكبير البالغ نحو 16.3 في المائة في إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية، التي تعتبر أهم مصدر للطاقة النظيفة في البلاد، تزامنًا مع تغير في نسبة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في الهند، ويُظهر هذا التحول أول انخفاض منذ التزام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بزيادة قدرات الطاقة الشمسية والرياح في قمة المناخ في باريس عام 2015.
كذلك كشف تحليل لبيانات توزيع الحمولة اليومية من شبكة الشبكة الوطنية في الهند أن الطاقة المتجددة ساهمت بنسبة 11.7 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة خلال السنة المالية، مقارنة بـ 11.8 في المائة في السنة السابقة، ويُسلط هذا الانخفاض الضوء على التحديات التي تواجه الهند في الحفاظ على مسارها نحو الطاقة المتجددة في ظل الظروف البيئية غير المتنبئ بها وتغيرات الطلب على الطاقة.
وتحت ضغط تصنيفها كثالث أكبر منتج لغازات الاحتباس الحراري عالميًا، تواجه الهند ضغوطًا للانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة، ومع ذلك، دافعت الحكومة عن استخدام الفحم المستمر، مشيرة إلى انخفاض انبعاثاتها للفرد مقارنة بالدول المتقدمة، ومع ذلك، يُسلط انخفاض إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية الضوء على الحاجة الملحة لاعتماد استراتيجية طاقة متنوعة ومستدامة للتخفيف من الآثار البيئية وضمان الاستقرار الطاقي.
في حين تراجعت نسبة الطاقة الهيدروكهربائية في إجمالي إنتاج الطاقة في الهند إلى مستوى غير مسبوق بنسبة 8.3 بالمئة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس، وهو تحول كبير عن المتوسط البالغ 12.3 بالمئة المسجل خلال العقد الماضي، ويُسلط هذا الاتجاه الهابط الضوء على ضعف قطاع الطاقة في الهند تجاه التغيرات المناخية ويُؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز المرونة وتعزيز خليط الطاقة المتوازن.
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