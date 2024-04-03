استقالة البدري من تدريب الزوراء العراقي والنادي يستقر على بديله

أعلن نادي الزوراء العراقي، قبول الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني المصري حسام البدري من منصبه.

وأشار نادي الزوراء، عبر بيان رسمي مساء أمس الثلاثاء، إلى أن الجهاز الفني الذي سيقود فريقه لنهاية الموسم الجاري، سيكون على رأسه عصام حمد كمدرب وسيساعده كل من حسين عبد الواحد وهشام محمد فيما سيكون علاء كاطع مدربا للحراس.

وكان البدري، اعتذر لإدارة الزوراء العراقي عن عدم الاستمرار في منصبه لظروف خاصة، متمنيا التوفيق للفريق.

وسقط الزوراء في فخ التعادل السلبي أمام النجف مساء الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق.

ومن المقرر أن يستضيف الزوراء منافسه الكهرباء مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل الزوراء المركز السادس بجدول ترتيب الدوري العراقي، برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الطلبة صاحب المركز الخامس.

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