رونالدو يقترب من خطف إنجاز حمد الله بالدوري السعودي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، توهجه مع فريقه السعودي، وقاده لتحقيق فوز عريض على حساب مضيفه أبها بنتيجة 0/8، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري السعودي.



ووقع كريستيانو رونالدو على "هاتريك" لفريقه بالدقائق 11 و21 و42، ليؤمن صدارته لقائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفًا، مبتعدًا بفارق 7 أهداف عن مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش.



واقترب كريستيانو رونالدو من انتزاع الإنجاز الفريد الذي حققه المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة، كونه يعد أكثر من سجل في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين (2019/2018) مع فريقه السابق النصر، بواقع 34 هدفًا.

وأصبح كريستيانو رونالدو بحاجة إلى تسجيل 6 أهداف خلال الـ 8 جولات المتبقية من عمر الدوري السعودي، ليخطف هذا الإنجاز من حمد الله.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز