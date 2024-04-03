طيران الإمارات تحتفل مع عملائها بعيد الفطر المبارك

تشارك طيران الإمارات عملاءها، على الأرض وفي الأجواء، الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتقدم تشكيلة من النكهات الإقليمية على متن الطائرة، وأطباق العيد التقليدية في الصالات، وأفلاماً ومحتوى عربياً جديداً على نظام الترفيه الجوي.

وخلال المدة من 10 إلى 13 أبريل، سيستمتع عملاء الدرجة السياحية المغادرون من دبي بأشهى مأكولات العيد، مثل برياني الدجاج مع البصل المقلي المقرمش والزبيب والكاجو، أو كبة لحم الضأن الطرية مع الأرز بالشعيرية وصلصة اللبن الغنية، وتتضمن قائمة حلويات العيد، حلوى البراوني مع صلصة الهيل وموس الشوكولاتة المغطاة بفتات البثيث.

كما ستقدم لعملاء الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال الدجاج المشوي مع صلصة متبلة وحشوة الحمص والأرز بالسمن مع البطاطس، أو سمك الماتفي في صلصة الطماطم المتبلة والأرز بالزبدة، وتشمل الحلويات نمورة الفستق والكركديه مع خثارة التوت، أو كعكة موس الفانيليا والورد.

ويستمتع مسافرو الدرجة الأولى بتجربة أطباق محلية مثل سمك الهامور، أو صلصة الطماطم المتبلة على الطريقة الإماراتية مع الأرز البسمتي، أو مجبوس لحم البقر المطهو مع الأرز المعطر ومزيج التوابل المحلية، أو كباب لحم الضأن المتبل بزبدة الطماطم الحارة. وتشمل قائمة حلويات العيد كعكة موس الفانيليا والورد مع الفستق الإنجليزي والتوت الطازج، أو تارت الشوكولاتة البيضاء وكريمة الفانيليا، مع صلصة الكراميل. ويحصل ركاب الدرجات السياحية الممتازة والأعمال والأولى مع وجباتهم على عصيدة اليقطين، وشريحة إضافية من تارت اللوز والمشمش.

كما تقدم طيران الإمارات في الصالون الجوي على طائرات A380 تشكيلة من المعجنات الإماراتية والقهوة العربية، ويستمتع العملاء بشريحة لذيذة من كعكة الفستق مع كريمة الجبن، أو كعكة الزعفران والهيل.

وفي صالات طيران الإمارات بدبي يوم 10 أبريل، يقدّم لمسافري الدرجة الأولى القهوة العربية والجلاب وقمر الدين والمقبلات العربية الساخنة والباردة ولحم الضأن الأوزي أو المشاوي العربية المشكّلة، تليها الكنافة والقطايف والبسبوسة. وفي صالات درجة الأعمال، ستتوفر كبسة الدجاج الكلاسيكية ومجموعة من الحلويات الشهية المتوفرة طوال اليوم، مثل المعمول بالتمر والبقلاوة والبسبوسة بالزعفران. ويمكن لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال الاستمتاع بمختلف النكهات المعدّة خصيصاً بمناسبة العيد في عربة الآيس كريم في الصالات.

وتتوفر تشكيلة متنوعة من المحتوى الترفيهي على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز للمسافرين خلال عيد الفطر المبارك، مع ما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب وأكثر من 2000 فيلم من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 100 فيلم عربي، تشمل الإصدارات الجديدة - عماكور، والصف الأخير، والمسافة صفر، ونحو 285 من أفلام هوليود مترجمة باللغة العربية تتضمن أحدث الإصدارات، مثل "نابليون Napoleon"، و"أكوامان Aquaman"، و"ذا لوست كينغدوم the Lost Kingdom"، و"ويش Wish"، و"فيراري Ferrari "، و"كيلرز أوف ذا فلاور موون Killers of the Flower Moon". إلى جانب 50 قناة للمسلسلات التلفزيونية العربية منها الشيف بالبيت، لعبة الحياة ومسلسلات من "شاهد" مثل بطن الحوت، سيب وأنا أسيب والغريب. ويمكن لعملاء طيران الإمارات أيضاً الاستمتاع بـ 15 قناة للبودكاست والكتب الصوتية العربية، والقرآن الكريم، وأكثر من 500 قناة للموسيقى العربية بما فيها البوب والكلاسيكية والخليجية والمغربية.





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