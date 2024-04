طيران الإمارات تحتفل مع عملائها بعيد الفطر المبارك

تشارك طيران الإمارات عملاءها، على الأرض وفي الأجواء، الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتقدم تشكيلة من النكهات الإقليمية على متن الطائرة، وأطباق العيد التقليدية في الصالات، وأفلاماً ومحتوى عربياً جديداً على نظام الترفيه الجوي.

وخلال المدة من 10 إلى 13 أبريل، سيستمتع عملاء الدرجة السياحية المغادرون من دبي بأشهى مأكولات العيد، مثل برياني الدجاج مع البصل المقلي المقرمش والزبيب والكاجو، أو كبة لحم الضأن الطرية مع الأرز بالشعيرية وصلصة اللبن الغنية، وتتضمن قائمة حلويات العيد، حلوى البراوني مع صلصة الهيل وموس الشوكولاتة المغطاة بفتات البثيث.

كما ستقدم لعملاء الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال الدجاج المشوي مع صلصة متبلة وحشوة الحمص والأرز بالسمن مع البطاطس، أو سمك الماتفي في صلصة الطماطم المتبلة والأرز بالزبدة، وتشمل الحلويات نمورة الفستق والكركديه مع خثارة التوت، أو كعكة موس الفانيليا والورد.

ويستمتع مسافرو الدرجة الأولى بتجربة أطباق محلية مثل سمك الهامور، أو صلصة الطماطم المتبلة على الطريقة الإماراتية مع الأرز البسمتي، أو مجبوس لحم البقر المطهو مع الأرز المعطر ومزيج التوابل المحلية، أو كباب لحم الضأن المتبل بزبدة الطماطم الحارة. وتشمل قائمة حلويات العيد كعكة موس الفانيليا والورد مع الفستق الإنجليزي والتوت الطازج، أو تارت الشوكولاتة البيضاء وكريمة الفانيليا، مع صلصة الكراميل. ويحصل ركاب الدرجات السياحية الممتازة والأعمال والأولى مع وجباتهم على عصيدة اليقطين، وشريحة إضافية من تارت اللوز والمشمش.

كما تقدم طيران الإمارات في الصالون الجوي على طائرات A380 تشكيلة من المعجنات الإماراتية والقهوة العربية، ويستمتع العملاء بشريحة لذيذة من كعكة الفستق مع كريمة الجبن، أو كعكة الزعفران والهيل.

وفي صالات طيران الإمارات بدبي يوم 10 أبريل، يقدّم لمسافري الدرجة الأولى القهوة العربية والجلاب وقمر الدين والمقبلات العربية الساخنة والباردة ولحم الضأن الأوزي أو المشاوي العربية المشكّلة، تليها الكنافة والقطايف والبسبوسة. وفي صالات درجة الأعمال، ستتوفر كبسة الدجاج الكلاسيكية ومجموعة من الحلويات الشهية المتوفرة طوال اليوم، مثل المعمول بالتمر والبقلاوة والبسبوسة بالزعفران. ويمكن لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال الاستمتاع بمختلف النكهات المعدّة خصيصاً بمناسبة العيد في عربة الآيس كريم في الصالات.

وتتوفر تشكيلة متنوعة من المحتوى الترفيهي على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز للمسافرين خلال عيد الفطر المبارك، مع ما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب وأكثر من 2000 فيلم من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 100 فيلم عربي، تشمل الإصدارات الجديدة - عماكور، والصف الأخير، والمسافة صفر، ونحو 285 من أفلام هوليود مترجمة باللغة العربية تتضمن أحدث الإصدارات، مثل "نابليون Napoleon"، و"أكوامان Aquaman"، و"ذا لوست كينغدوم the Lost Kingdom"، و"ويش Wish"، و"فيراري Ferrari "، و"كيلرز أوف ذا فلاور موون Killers of the Flower Moon". إلى جانب 50 قناة للمسلسلات التلفزيونية العربية منها الشيف بالبيت، لعبة الحياة ومسلسلات من "شاهد" مثل بطن الحوت، سيب وأنا أسيب والغريب. ويمكن لعملاء طيران الإمارات أيضاً الاستمتاع بـ 15 قناة للبودكاست والكتب الصوتية العربية، والقرآن الكريم، وأكثر من 500 قناة للموسيقى العربية بما فيها البوب والكلاسيكية والخليجية والمغربية.





