تحذيرات من احتمال حدوث هزات ارتدادية بعد الزلزال في تايوان

حذرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان من احتمال وقوع هزات ارتدادية، تتراوح شدتها ما بين 5ر6 و7 درجات، خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وأظهرت بيانات إدارة الأرصاد الجوية أنه تم تسجيل 58 هزة ارتدادية، حتى الساعة 12 ظهرا، تسعة منها تراوحت شدتها ما بين 5 و6 درجات، بينما تجاوزت اثنتان ست درجات، في الساعة الثامنة و11 دقيقة والعاشرة و14 دقيقة صباحا، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأربعاء.

وأعلنت حكومة مقاطعة "هوالين" أنه سيتم تعليق الدراسة في المدارس، اليوم الأربعاء، بعد الزلزال.

وكان 4 أشخاص على الأقل، قد لقوا حتفهم وأصيب حوالي 60 آخرين نتيجة الزلزال الشديد قبالة سواحل تايوان.

جاء هذا وفقا لما أكدته هيئة الإطفاء الوطنية في الجزيرة اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى ذلك، تضررت العديد من المباني بشدة.

وهز زلزال بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر تايوان، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، مما أدى إلى تشكل أمواج تسونامي صغيرة وصلت إلى بعض الجزر في جنوب غرب اليابان.

ووقع الزلزال الساعة 0758 صباحا بالتوقيت المحلي (2358 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) على عمق 5ر15 كيلومتر. وقالت إدارة الأرصاد إن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب شرق هوالين في شرق تايوان.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 4ر7 درجة.









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