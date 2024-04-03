"دريك آند سكل إنترناشيونال" تؤيد الدخول في مخطط إعادة هيكلة رأس المال

(MENAFN
) في جلسة الجمعية العمومية التي عُقدت يوم الاثنين الموافق 1 ابريل، أقرت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال المقترحات التي وضعها مجلس إدارتها لإعادة هيكلة إطار الشركة وتعزيز رأس مالها بمقدار 600 مليون درهم إماراتي، وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى رفع رأس المال للشركة إلى حوالي 3.470 مليار درهم، من خلال إصدار 2.4 مليار سهم جديد، يبلغ قيمة كل منها درهم واحد، ويُذكر أن الإصدار يتضمن سعرًا مخفضًا قدره 0.75 درهم للسهم، مما يؤدي إلى سعر إصدار فعال قدره 0.25 درهم للسهم كجزء من زيادة رأس المال.
كما شدد المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة دريك آند سكل إنترناشيونال، على الطابع الشامل لمخطط إعادة الهيكلة الرأسمالية، مؤكدًا دوره المحوري في تفادي تصفية الشركة ، وتتمثل الأهداف الرئيسية لمبادرة إعادة الهيكلة في حماية مصالح المساهمين وضمان استمرارية الأعمال وتقديم عوائد أفضل للدائنين، تفوق تلك التي يمكن تحقيقها في حالة التصفية ، وأكد عبد الحميد أهمية هذه المبادرة الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وبث الثقة في السوق المالية.
كذلك تمثل مبادرة إعادة هيكلة رأس المال موقفًا استباقيًا من دريك آند سكل إنترناشيونال في التعامل مع العقبات المالية وتعزيز مكانتها في القطاع ، ومن خلال تعزيز قاعدة رأس المال وتنفيذ تدابير لتحسين الكفاءة التشغيلية، تهدف الشركة إلى وضع أساس للنمو المستدام والصمود. وعلاوة على ذلك، يعكس موافقة خطة الهيكلة إلتزامًا جماعيًا بتنشيط آفاق الشركة وإطلاق كامل إمكاناتها وفقًا لأهداف اقتصادية أوسع.
في حين تنطلق دريك آند سكل إنترناشيونال في هذه المرحلة الحاسمة من رحلتها الشركاتية، يتوقع المعنيون نتائج إيجابية من حيث تحسين الاستقرار المالي وزيادة قيمة المساهمين وتعزيز تموضعها في السوق، ويؤكد تأييد خطة إعادة الهيكلة لإصرار الشركة على رسم مسار نحو القدرة على البقاء والنجاح على المدى الطويل، مع إعادة تأكيد التزامها بتحقيق قيمة لجميع الأطراف المعنية.
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