أسعار النفط تزداد بفعل ارتفاع الطلب وتوترات في الشرق الأوسط

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط زيادة ملحوظة خلال التداولات الآسيوية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 ابريل، مدفوعةً بعلامات على زيادة الطلب وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ويأتي هذا الارتفاع بعد أن قفزت العقود الآجلة الأمريكية في الجلسة السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، وأشار توني سيكامور، محلل في "آي جي"، إلى أن هذا الارتفاع كان مدفوعًا ببيانات تصنيع أقوى من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط عالميًا.
كما شهد شهر مارس توسعًا في النشاط التصنيعي في الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر، إلى جانب اتجاه مماثل في الولايات المتحدة، مما يعتبر أول توسع منذ عام ونصف، فهذه التطورات تم تفسيرها من قبل مراقبي السوق كدليل على طلب قوي على النفط، نظرًا لموقع الصين كأكبر مستورد للنفط الخام عالميًا وموقع الولايات المتحدة كأكبر مستهلك.
ومع ذلك، على خلفية التحسن في سيناريو الطلب، اشتدت التوترات في الشرق الأوسط، مما أثر بشكل إضافي على أسعار النفط، وأسفرت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا عن مقتل سبعة مستشارين عسكريين، بما في ذلك ثلاثة قادة كبار، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في النزاع المستمر في المنطقة، وأثارت هذه الحادثة مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط، على الرغم من أن السوق حاليًا تعتبر الصراع محصورًا.
ووفقًا لمحللين، على الرغم من أن السوق حاليًا لا يظهر قلقًا كبيرًا بشأن اضطرابات الإمداد، إلا أن هناك خطرًا محتملًا على إمدادات النفط الإيرانية في حال تصاعد النزاع بسبب تورطها، وتُضيف هذه الغموضية الجيوسياسية طبقة من التقلب إلى أسواق النفط، حيث يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط.
كذلك من المقرر أن تعقد منظمة أوبك اجتماعًا عبر الإنترنت للجنة مراقبة الوزراء المشتركة اليوم الأربعاء بتاريخ 3 ابريل، ويهدف الاجتماع إلى استعراض ظروف السوق وامتثال الأعضاء لتقليصات الإنتاج، مما سيشكل المزيد من السياق لمشاعر السوق وسيؤثر على أسعار النفط في الأيام القادمة.
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