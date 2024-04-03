تحليل البنك الدولي يسلط الضوء على مشاكل وإمكانيات الاقتصادات الآسيوية

(MENAFN
) تقرير حديث من البنك الدولي يثير مخاوف بشأن أداء الاقتصادات الآسيوية، حيث تشير توقعات النمو إلى انخفاض إلى 4.5 بالمئة هذا العام، مقارنة بنسبة 5.1 في المئة في عام 2023، ويحدد التقرير عدة عوامل تسهم في هذا التباطؤ، بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون، والحواجز التجارية، وعدم اليقين السياسي، كلها تقيّد حيوية الاقتصاد في المنطقة بشكل جماعي، بالإضافة إلى ذلك، يشدد على الحاجة الملحة للحكومات لمعالجة القضايا الأساسية مثل الشباك الاجتماعي الغير كافي والاستثمار غير الكافي في التعليم لتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.
وعلى الرغم من مواجهة العقبات، تواصل الاقتصادات الآسيوية تجاوز العديد من معدلات النمو العالمية، على الرغم من بطء الوتيرة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، ويتوقع أن يساهم زيادة التجارة العالمية، التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 2.3 في المئة هذا العام مقارنة بنسبة 0.2 في المئة فقط في عام 2023، جنبًا إلى جنب مع سياسات النقد الاستيعابية حيث يخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، في التخفيف من تأثير النمو المكتوم، لاسيما في الصين.
كما أكد أديتيا ماتو، الخبير الاقتصادي الرئيسي لشرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي، على التناقض بين أداء المنطقة وإمكاناتها، ولاحظ أن الاقتصادات الآسيوية ما زالت تؤدي بشكل جيد نسبيا مقارنة بالنظراء العالميين، لكنها لا تصل إلى قدرتها الكاملة، ويسلط التقرير الضوء على مخاوف بارزة بشأن الأداء الضعيف المُشاهَد للشركات الرائدة في المنطقة، مما يشير إلى عائق محتمل أمام دفع النمو الاقتصادي والابتكار.
وإحدى المخاطر الكبيرة المُحدَّدة في التقرير هي احتمالية أن تختار البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الاحتفاظ بمستويات الفائدة على مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، ويمكن أن يزيد مثل هذا السيناريو من تفاقم التحديات الاقتصادية ويعرقل جهود الانتعاش في المنطقة، مما يُؤكد على أهمية إدارة السياسة النقدية بحذر واتخاذ تدابير نشطة لتحفيز النمو.
في حين يُسلِّط تقرير البنك الدولي الضوء على قوة وضعف اقتصادات آسيا في مواجهة التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية، وبينما تستمر المنطقة في إظهار القوة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، فإن الجهود المشتركة مطلوبة لمعالجة القضايا النظامية واستخلاص إمكاناتها الكاملة للنمو والتطوير المستدام.
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