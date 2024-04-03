الصين تتحدى صعوبات في تحويل اقتصادها نحو التصنيع التقني المتقدم

(MENAFN
) وسط نقطة حاسمة لاقتصاد الصين، تتميز بدفع نحو التصنيع التقني المتقدم وضرورة للحافز الموجه نحو المستهلك، تطرح تحقيقات هامة من صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية استفسارات ملحة حول فعالية استراتيجية الصناعة التي يتبناها الرئيس شي جين بينغ في تحييد الاقتصاد الصيني.
كما يكمن التركيز الاستراتيجي في صميم رؤية شي الاقتصادية على تسريع تطوير قدرات الإنتاج الجديدة وعالية الجودة، خاصة في مجال التصنيع المتقدم، واكتسبت هذه السردية شهرة في بداية عام 2024، تجسد طموح شي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدفعه قطاعاته الصناعية المتطورة بشكل متزايد.
كذلك أكد رئيس الوزراء لي قيانغ، الرجل الثاني في الحكم بعد شي، أهمية هذا الهدف عن طريق تصنيفه كأولوية اقتصادية أساسية للحكومة في عام 2024، ووراء معدل نمو اقتصادي مستهدف بحوالي 5 في المئة، وتعكس تأييدات لي الإلتزام الحكومي بالاستفادة من التقدم التكنولوجي كمحرك لإحياء الاقتصاد ، ومع ذلك، يسلط التحقيق الذي أجرته "فاينانشال تايمز" الضوء على العقبات التي تواجه مسار النمو الاقتصادي للصين، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للانتقال نحو التصنيع التقني المتقدم، فقد شهدت البلاد تباطؤًا في النمو منذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2022، ومع تفاقم هذه التحديات هو اتجاه قلق للغاية نحو الاستهلاك المحلي المكتوم، مع قطاع كبير من السكان يختار التوفير بدلاً من الإنفاق، بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل عقبات إضافية للتوسع الاقتصادي المستدام.
ومن المحوري أن يكون اعتماد الأسواق الخارجية لاستيعاب منتجات الصين التقنية العالية مصدر قلق، ومع ضعف الطلب المحلي وعدم اليقين المحيط بديناميات التجارة العالمية، هناك قلق من أن نجاح استراتيجية الصناعة لشي قد يتوقف على عوامل خارجة عن سيطرة الحكومة.
في حين يسلط التحقيق الضوء على تعقيدات المناظر الاقتصادية في الصين والعقبات المتعددة التي تواجهها في انتقالها نحو التصنيع التقني المتقدم. مع مواجهة الدولة لضرورة تحفيز الإنفاق الاستهلاكي وجذب الاستثمار الأجنبي، فإن فعالية رؤية شي للنمو الاقتصادي ما زالت تخضع للتدقيق والغموض.
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