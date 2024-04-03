1.5 تريليون درهم التحويلات المالية بالإمارات في يناير

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 1.5 تريليون درهم في شهر يناير 2024 وبفارق 300 مليار درهم عن إجمالي التحويلات التي تمت بنفس الفترة في بداية العام الماضي 2023.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن التحويلات ما بين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 65% وبإجمالي 973 مليار درهم وذلك مقابل حوالي 778 مليار درهم حققتها تلك التحويلات في يناير العام الماضي.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 35% وبإجمالي تجاوز 538 مليار درهم مقابل 437 مليار درهم بنفس الفترة عام 2023.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة 1.956 مليون شيك خلال يناير بقيمة إجمالية بلغت 109.5 مليارات درهم مقابل مقاصة 1.8 مليون شيك في 2022 بقيمة اجمالية بلغت 98 مليار درهم في يناير 2023.





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