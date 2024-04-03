Wednesday, 03 April 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.5 تريليون درهم التحويلات المالية بالإمارات في يناير

4/3/2024 2:15:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 1.5 تريليون درهم في شهر يناير 2024 وبفارق 300 مليار درهم عن إجمالي التحويلات التي تمت بنفس الفترة في بداية العام الماضي 2023.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن التحويلات ما بين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 65% وبإجمالي 973 مليار درهم وذلك مقابل حوالي 778 مليار درهم حققتها تلك التحويلات في يناير العام الماضي.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 35% وبإجمالي تجاوز 538 مليار درهم مقابل 437 مليار درهم بنفس الفترة عام 2023.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة 1.956 مليون شيك خلال يناير بقيمة إجمالية بلغت 109.5 مليارات درهم مقابل مقاصة 1.8 مليون شيك في 2022 بقيمة اجمالية بلغت 98 مليار درهم في يناير 2023.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN03042024000110011019ID1108052186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث