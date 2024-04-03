تايوان تتعرض لأقوى زلزال في 25 عاماً بقوة 7.2 درجات

هز زلزال قوته 7.2 درجات تايوان اليوم الأربعاء، وهو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاما على الأقل، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة العشرات وإصدار تحذير من أمواج مد (تسونامي) لجنوب اليابان والفلبين قبل رفعه لاحقا.

وقالت إدارة الإطفاء في تايوان إن شخصا يُشتبه بأنه لقي حتفه سحقا بسبب سقوط صخور في مقاطعة هوالين الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بشرق البلاد حيث كان مركز الزلزال، كما أصيب أكثر من 50 شخصا.

وأفادت بانهيار ما لا يقل عن 26 مبنى، أكثر من نصفها في هوالين، وبأن هناك نحو 20 شخصا محاصرين فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة.

وعرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمبان مائلة بشدة في مقاطعة هوالين، حيث وقع الزلزال قبالة الشاطئ في نحو الساعة الثامنة صباحا (0000 بتوقيت غرينتش) بينما كان الناس في طريقهم إلى العمل والمدارس.

وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان أن الزلزال وقع على عمق 15.5 كيلومترا قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.

وقال تشانج يو لين (60 عاما) وهو عامل بمستشفى في تايبه "كان الزلزال قويا للغاية. وشعرت وكأن المنزل على وشك الانهيار".

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواج مد (تسونامي) صغيرة وصلت إلى أجزاء من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، وخفضت في وقت لاحق التحذير السابق من تسونامي إلى توجيه إرشادي. وعدلت قوة الزلزال إلى 7.7 درجات.

وأصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضا تحذيرا للسكان في المناطق الساحلية في عدة مقاطعات، وحثتهم على الإخلاء إلى مناطق مرتفعة.

وأصدرت تايوان أيضا تحذيرا من حدوث تسونامي، لكنها لم تبلغ عن أي أضرار ناجمة عن ذلك، وقال مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي بهاواي في وقت لاحق إن خطر حدوث أمواج تسونامي مدمرة انتهى الآن إلى حد بعيد.

وقال شاهد من رويترز إنه لا يزال من الممكن الشعور بالهزات الارتدادية في تايبه، حيث سجلت إدارة الأرصاد الجوية المركزية 25 هزة على الأقل حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن سكان فوتشو وشيامن وتشوانتشو ونينغده في مقاطعة فوجيان الصينية شعروا بالزلزال، فيما قال شاهد من رويترز إن السكان شعروا بالزلزال في مناطق بعيدة مثل شنغهاي.

وسجل مركز شبكات الزلازل الصيني خمس هزات ارتدادية بلغت قوتها نحو خمس درجات في تايوان خلال ساعة بعد الزلزال الأولي.

ولم تتلق حكومة مدينة تايبه أي تقارير عن وقوع أضرار وتسنى تشغيل مترو الأنفاق بالمدينة بعد فترة وجيزة، بينما قالت شركة الكهرباء تايباور إن أكثر من 87 ألف أسرة في تايوان لا تزال بدون كهرباء.

وأضافت تايباور أن محطتي الطاقة النووية في تايوان لم تتأثرا بالزلزال.

وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية الفائقة السرعة في تايوان إنه لم تردها بلاغات عن أضرار أو إصابات في قطاراتها، لكنها أشارت إلى أن القطارات ستتأخر في أثناء إجراء عمليات الفحص.

وقال مجمع العلوم بجنوب تايوان، حيث يوجد مصنع لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، إن الشركات تعمل كالمعتاد ولم تتأثر بالزلزال.

وقالت تايوان لأشباه الموصلات إن أنظمة السلامة لديها تعمل بشكل طبيعي.

وأضافت "أخلينا بعض المصانع لضمان سلامة الموظفين".

وانخفضت أسهم عملاق أشباه الموصلات 1.4 بالمئة في التعاملات المبكرة، وتراجع كذلك سهم فوكسكون الموردة لشركة أبل بأكثر من اثنين بالمئة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999 عندما قتل آخر قوته 7.6 درجات نحو 2400 شخص ودمر كليا أو جزئيا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الزلزال كان من الدرجة السادسة العليا في مدينة هوالين بتايوان على مقياس الشدة الياباني من واحد إلى سبعة.

تقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه في زلزال بهذه الدرجة تنهار معظم الجدران الخرسانية غير المسلحة ويجد الناس من المستحيل البقاء واقفين أو التحرك دون الزحف.





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