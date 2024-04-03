بنوك الإمارات تضيف 6 مليارات درهم جديدة لاستثماراتها في يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أضافت البنوك العاملة بالإمارات حوالي 6 مليارات درهم الى قاعدة استثماراتها لترفعها من 634.4 ملياراً بنهاية العام الماضي الى ما يتجاوز 640.1 مليار درهم نهاية شهر يناير الماضي.
وأظهرت بيانات للمصرف المركزي أن استثمارات السندات المحفوظة لتاريخ الاستحقاق ارتفعت من 305 مليارات درهم الى 311.2 مليار درهم بينما استقرت استثمارات الأوراق المالية عند 263.6 مليار درهم.
فيما ارتفعت الاستثمارات في الأسهم من 15.8 مليار درهم إلى 16 مليار درهم وارتفعت الرصيد التراكمي للاستثمارات الأخرى من 48.3 مليارا الى 49.3 مليار درهم.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN03042024000110011019ID1108052184
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.