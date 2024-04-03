بنوك الإمارات تضيف 6 مليارات درهم جديدة لاستثماراتها في يناير الماضي

أضافت البنوك العاملة بالإمارات حوالي 6 مليارات درهم الى قاعدة استثماراتها لترفعها من 634.4 ملياراً بنهاية العام الماضي الى ما يتجاوز 640.1 مليار درهم نهاية شهر يناير الماضي.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي أن استثمارات السندات المحفوظة لتاريخ الاستحقاق ارتفعت من 305 مليارات درهم الى 311.2 مليار درهم بينما استقرت استثمارات الأوراق المالية عند 263.6 مليار درهم.

فيما ارتفعت الاستثمارات في الأسهم من 15.8 مليار درهم إلى 16 مليار درهم وارتفعت الرصيد التراكمي للاستثمارات الأخرى من 48.3 مليارا الى 49.3 مليار درهم.





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