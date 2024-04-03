54 % زيادة في استهلاك تبريد مناطق «إمباور» خلال 5 سنوات

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن ارتفاع قياسي في حجم استهلاك متعامليها لخدمات تبريد المناطق بنسبة تجاوزت 54% (طن تبريد في الساعة) خلال الاعوام الخمس الماضية حيث بلغت نسبة الزيادة في العام الماضي 2023، 16% (طن تبريد في الساعة) مقارنة بعام 2022.

وتجاوزت حصة "إمباور" من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80% بنهاية 2023، ويعد الارتفاع المتنامي في المعدلات السنوية لاستهلاك تبريد المناطق من متعامليها في دبي أحد أبرز المحركات القوية في تحقيق ايرادات وارباح مستدامة.

محركات الطلب

وارجعت "إمباور" النمو اللافت في الطلب على خدماتها في مختلف مناطق دبي، الى ارتفاع معدل الإشغال في المشاريع العقارية القائمة والزيادة في عدد المشاريع المتعددة الاستخدامات التي التحقت بمحفظة المؤسسة مؤخراً والذي ساهم في تحقيق سلة مكاسب اقتصادية وبيئية لاسيما وأن أنظمة تبريد المناطق باتت من بين أبرز الحلول العلمية والعملية لمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض معدلات استهلاك الطاقة فضلاً عن أثرها الإيجابي على تكلفة المعيشة والعمل.

جاهزية عالية

وقال سعادة أحمد بن شعفار: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، نواصل العمل على زيادة القدرة الانتاجية ورفع مقدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي، والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، موضحا أن "إمباور" مستمرة في توسعها وزيادة رقعة خدماتها وتطوير نموذج أعمالها المتميز لتقوم اليوم بأدوار بالغة الأهمية في تأمين خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة والعالم.

محفظة متنوعة

واشارت المؤسسة إلى انها زودت خلال العام 2023، أكثر من 1527 مبنى بخدماتها، وتوزعت تلك المباني على قطاعات السكن بنسبة 66% و14% في قطاع المكاتب والتسوق والترفيه و13% من على قطاع الضيافة والفنادق، أما القطاع الصحي فبلغت نسبته 2% وتوزعت النسب الـ 5 %المتبقية على قطاعات أخرى متنوعة. وتعمل "إمباور" على توسيع رقعة استخدامات حلول تبريد المناطق التي أثبتت فعاليتها في كونها الخيار البيئي الأفضل عندما يتعلق الأمر بتكييف الهواء.





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