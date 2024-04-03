القطاع الخاص يقترض 7 مليارات درهم إضافية مع بداية العام

(MENAFN
- Al-Bayan)
نما الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص المحلي بحوالي 7 مليارات درهم من 1.240 تريليون درهم نهاية 2023 إلى 1.247 تريليون درهم بنهاية يناير بداية العام 2024.
ووفق بيانات المصرف المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعا من اجمالي 822.7 مليار درهم الى 825 مليار درهم.
من جانبه وصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد الى422 مليار درهم مرتفعا من 418 مليار درهم بنهاية 2023.
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