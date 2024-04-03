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بايدن يدعو لأجراء تحقيق فوري في عملية اسرائيلية أدت الى مقتل سبعة عمال إغاثة في غزة

4/3/2024 2:10:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


واشنطن 3 نيسان ( بترا ) - انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدّة اسرائيل على الغارة الجوية التي شنّتها في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية ومقرّها الولايات المتحدة .
وأكد أنّ الدولة العبرية "لم تفعل ما يكفي" لحماية المتطوّعين الذين يمدّون يد العون للفلسطينيين الذين "يتضوّرون جوعاً" , بسبب الهجمات الأسرائيلية على القطاع ، بحسب واشنطن تايمز .
وقال بايدن في بيان شديد اللهجة إنّه يشعر "بالغضب والحزن" لمقتل سبعة عمّال إغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية ، مضيفا أنّ عملية توزيع المساعدات في القطاع صعبة "لأنّ إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمّال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة لمدنيين هم بأمسّ الحاجة إليها"?
وطالب بايدن الحكومة الأسرائيلية أجراء تحقيق سريع لجلاء ملابسات الغارة "كما يجب أن تُنشر نتائجه على الملأ".
_ _ ( بترا )
ب خ / س س
03/04/2024 06:41:28

MENAFN03042024000117011021ID1108052173

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