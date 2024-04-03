بايدن يدعو لأجراء تحقيق فوري في عملية اسرائيلية أدت الى مقتل سبعة عمال إغاثة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 3 نيسان ( بترا ) - انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدّة اسرائيل على الغارة الجوية التي شنّتها في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية ومقرّها الولايات المتحدة .
وأكد أنّ الدولة العبرية "لم تفعل ما يكفي" لحماية المتطوّعين الذين يمدّون يد العون للفلسطينيين الذين "يتضوّرون جوعاً" , بسبب الهجمات الأسرائيلية على القطاع ، بحسب واشنطن تايمز .
وقال بايدن في بيان شديد اللهجة إنّه يشعر "بالغضب والحزن" لمقتل سبعة عمّال إغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية ، مضيفا أنّ عملية توزيع المساعدات في القطاع صعبة "لأنّ إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمّال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة لمدنيين هم بأمسّ الحاجة إليها"?
وطالب بايدن الحكومة الأسرائيلية أجراء تحقيق سريع لجلاء ملابسات الغارة "كما يجب أن تُنشر نتائجه على الملأ".
_ _ ( بترا )
ب خ / س س
03/04/2024 06:41:28
MENAFN03042024000117011021ID1108052173
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