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الاستهلاكية المدنية تعتزم تخفيض أسعار مستلزمات ضيافة العيد

4/3/2024 2:06:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتزم المؤسسة الاستهلاكية المدنية إجراء حزمة من العروض والتخفيضات على مستلزمات الضيافة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، وفقا ليومية الغد، إن المؤسسة ستقوم اعتبارا من يوم السبت بتخفيض الأسعار على مستلزمات ضيافة العيد بجميع أسواقها المنتشرة في الأردن والبالغة 69 فرعاً، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على حصر أعداد السلع ونسب التخفيض.
ولفت إلى أن التخفيضات ستشمل سلعاً واسعة من مستلزمات الضيافة على غرار الشوكولاتة والسكاكر والعصائر بالإضافة إلى مستلزمات إعداد الكعك والمعمول.
وأوضح القضاة أن تخفيض الأسعار يأتي في إطار سياسة وأهداف المؤسسة في تخفيف الأعباء على المواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم من مختلف السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.













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