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الصين تطلق قمرا جديدا للاستشعار

4/3/2024 2:06:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت الصين اليوم قمرا جديدا من طراز Yaogan-42 01 لاستشعار الأرض، حمله صاروخ Changzheng 2D.
وجاء في تقرير نشره موقع Zhongguo xinwen الإلكتروني الصيني: أن "القمر وصل إلى مداره بنجاح وباشر مهامه".


وأشار التقرير إلى أن إطلاق القمر تم في الساعة 06:56 صباحا بتوقيت بكين من مطار "شيتشانغ" الفضائي في محافظة سيتشوان جنوب غربي الصين.


وهذا الإطلاق الـ515 لصاروخ Changzheng.

RT

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