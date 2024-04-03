الصين تطلق قمرا جديدا للاستشعار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت الصين اليوم قمرا جديدا من طراز Yaogan-42 01 لاستشعار الأرض، حمله صاروخ Changzheng 2D.
وجاء في تقرير نشره موقع Zhongguo xinwen الإلكتروني الصيني: أن "القمر وصل إلى مداره بنجاح وباشر مهامه".
وأشار التقرير إلى أن إطلاق القمر تم في الساعة 06:56 صباحا بتوقيت بكين من مطار "شيتشانغ" الفضائي في محافظة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وهذا الإطلاق الـ515 لصاروخ Changzheng.
RT
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