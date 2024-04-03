النفط عالمياً يرتفع ويقترب من 90 دولارا للبرميل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط عالمياً مكاسبها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء المبكرة، إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وتصاعد التوتر الجيوسياسي إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن شح الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 20 سنتا، بما يعادل 0.22 % إلى 89.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 17 سنتا، أو 0.2% إلى 85.32 دولار للبرميل.
وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر في الجلسة السابقة.
وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.
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