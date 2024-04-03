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النفط عالمياً يرتفع ويقترب من 90 دولارا للبرميل

4/3/2024 2:06:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط عالمياً مكاسبها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء المبكرة، إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وتصاعد التوتر الجيوسياسي إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن شح الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 20 سنتا، بما يعادل 0.22 % إلى 89.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 17 سنتا، أو 0.2% إلى 85.32 دولار للبرميل.
وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر في الجلسة السابقة.
وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.













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