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مسيرة في برن من أجل عالم أكثر سلامًا

4/3/2024 2:06:07 AM
(MENAFN- Swissinfo) شارك حوالي 500 شخص في مسيرة عيد الفصح التقليديّة في برن يوم الاثنين 1 أبريل، وطالب المتظاهرون والمتظاهرات بنزع السلاح بدلاً من إعادة التسلح.

تم نشر هذا المحتوى على 02 أبريل 2024 - 11:27 1دقيقة Keystone-SDA/ث.س
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وقال المنظّمون والمنظّمات:“لا تحدث الحروب والنزاعات لأننا لم نقم بتسليح أنفسنا بما فيه الكفاية، وإنما بسبب إفراطنا في التسلّح”. من جهة أخرى حث المنظّمون والمنظّمات سويسرا على الاستثمار في مكافحة مخاطر أخرى، مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنصريّة والفقر وتغيّر المناخ والأوبئة، بدلاً من توظيف الأموال لصالح الجيش.

كانت مسيرات عيد الفصح تُنظّم في سويسرا منذ ستّينيّات القرن الماضي، ولكنّ هذا التقليد تراجع في برن مع نهاية الحرب الباردة، ثم أُعيد إحياؤه في عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق.

وعادة ما تنطلق مسيرة عيد الفصح في العاصمة السّويسريّة من ضواحي المدينة من حديقة آيشهولتس، وتتبع نهر“آر” إلى وسط المدينة القديمة وتنتهي في ساحة الكاتدرائية.

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