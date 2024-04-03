سيتم فتح باب التقديم لجوائز المدينة الذكية للمنطقة لعام 2024 في 29 مارس

(MENAFN
- EmailWire) KUALA LUMPUR, MALAYSIA (ARAB NEWSWIRE)
لقد أقيمت جوائز المدينة الذكية العالمية، المنظمة من قبل مؤتمر المدينة الذكية إكسبو العالمي ، بنجاح لمدة 13 عاما و حازت على لقب "الأوسكار" في مجال تطوير المدن الذكية العالمية
من عام 2010 إلى عام 2025، من المتوقع أن تساهم 440 مدينة من الأسواق الناشئة في دفع ما يقارب نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. من بينها، تبرز أهمية المدن الناشئة في آسيا بشكل كبير، حيث تأوي 57٪ من سكان العالم، مع أغلبية تعيش في مناطق حضرية. تظهر تطور هذه المدن إمكانات هائلة وتعكس أيضًا التنوع الفريد الذي يشكله العرق والجغرافيا والتاريخ والتطور الاقتصادي.
تهدف جوائز المدينة الذكية الإقليمية* (*تركيز خاص على المدن الناشئة في آسيا) إلى الاعتراف بالمشاريع والمؤسسات والقادة المتميزين في تطوير المدينة الذكية، وتعزيز ثقافة التعلم والتعاون بين المدن في آسيا، ودفع التطور المتنوع. تدعو الجوائز إلى مشاركة التجارب الناجحة والحلول الاستراتيجية، محفزة الجهود المشتركة نحو الرقمنة والحفاظ على البيئة والنمو المستدام عبر المشهد الحضري الآسيوي.
تدور مبادئ تقييم الجوائز حول الشمولية والمساواة والتكنولوجيا من أجل الخير والتعاون بين العديد من أصحاب المصلحة. تشمل الجوانب الرئيسية للتقييم التنوع والابتكار والأهمية والتأثير والتصميم على المستوى الأعلى ومشاركة المواطنين والتعايش المشترك والشمولية والقابلية للتطبيق وإمكانية تكرار الحلول (للتفاصيل المحددة، يرجى الرجوع إلى شروط الجوائز والحالات).
سيتم دعوة الكيانات المختارة للمشاركة في مؤتمر المدينة الذكية إكسبو العالمي · مرحلة هانغتشو، المقرر إقامتها من 25 إلى 29 سبتمبر 2024، بما في ذلك المنتديات ذات الصلة والاجتماعات المغلقة بين الحكومة والمؤسسات وحفل توزيع الجوائز. سيتم منح الكيانات المختارة والفائزة والشركات التابعة لها كؤوس وشهادات، وسيتم جمع الحالات المختارة والفائزة ذات الصلة في جوهر حالات الجوائز (المنطقة*).
للتقديم لجوائز "المدينة الذكية الإقليمية*"، يرجى زيارة الرابط التالي:
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