فاجعة في العراق.. "حادث دهس أليم" يخلف مقتل 6 اطفال وإصابة 14 طفل

(MENAFN
- Hasan Almajidy ) قالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن ستة تلاميذ بالمرحلة الابتدائية لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون بعدما دهست شاحنة تبريد مجموعة من الأطفال في مدينة البصرة جنوب العراق، الثلاثاء.
وقالت الشرطة وشهود إن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بعد عطل في المكابح، مما أدى إلى اصطدامه بمجموعة من تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية القريبة، الذين كانوا يسيرون على جانب الطريق في بلدة الهارثة على الضواحي الشمالية للبصرة.
وذكرت مصادر طبية أن بعض الأطفال المصابين في حالة حرجة ويعانون من إصابات خطيرة في الرأس.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، إنه أمر بإجراء تحقيق فوري في حادث دهس التلاميذ.
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