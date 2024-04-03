الاحتلال يعتقل شابا من مدينة قلقيلية
التاريخ
4/3/2024 1:10:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عددا من أحيائها واعتقلت الشاب رامي الأقرع بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
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