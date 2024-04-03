الأرصاد .. تعرف على أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الاجواء دافئة اليوم الاربعاء في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وأضافت أن درجات الحرارة العظمى ستصل اليوم في عمان إلى 29 درجة مئوية أما في الأغوار الوسطى والعقبة تصل 37 درجة مئوية .

