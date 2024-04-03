دولتان تطلقان تحذيرا من خطر تسونامي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت السلطات اليابانية والتايوان فجر اليوم الأربعاء، تحذيرا من خطر تسونامي في مناطق ساحلية، عقب زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب بالقرب من الجزيرة.



وفي التفاصيل، ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة بالقرب من تايوان قبيل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت الياباني (00:00 بتوقيت جرينتش)، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي للجزر الواقعة بجنوب اليابان، وفق ما ذكرت قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.



وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع على الفور أن تصل أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار إلى الجزر اليابانية النائية القريبة من تايوان، بما في ذلك جزيرة مياكوجيما.



هذا وأطلقت تايوان أيضا تحذيرا من خطر تسونامي في مناطقها الساحلية.

كما أعلن المرصد الأمريكي رصد زلزال بقوة 7,4 درجات ضرب شرق تايوان.

