دولتان تطلقان تحذيرا من خطر تسونامي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت السلطات اليابانية والتايوان فجر اليوم الأربعاء، تحذيرا من خطر تسونامي في مناطق ساحلية، عقب زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب بالقرب من الجزيرة.
وفي التفاصيل، ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة بالقرب من تايوان قبيل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت الياباني (00:00 بتوقيت جرينتش)، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي للجزر الواقعة بجنوب اليابان، وفق ما ذكرت قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع على الفور أن تصل أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار إلى الجزر اليابانية النائية القريبة من تايوان، بما في ذلك جزيرة مياكوجيما.
هذا وأطلقت تايوان أيضا تحذيرا من خطر تسونامي في مناطقها الساحلية.
كما أعلن المرصد الأمريكي رصد زلزال بقوة 7,4 درجات ضرب شرق تايوان.
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