فيديو - أعمال شغب في تركيا على خلفية الانتخابات

فيديو - أعمال شغب في تركيا على خلفية الانتخابات
التاريخ
4/3/2024 12:06:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اندلعت في مدينتي هكاري وأضنة التركيتين، أعمال شغب، وسمع دوي إطلاق نار في الشوارع، وقد نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات.
وقالت وسائل إعلام إن الاحتجاجات اندلعت بعد أن منعت السلطات في مدينة "فان" مرشح المعارضة من المشاركة في انتخابات رئاسة البلدية ولم تعترف بفوزه.
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