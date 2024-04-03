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فيديو - أعمال شغب في تركيا على خلفية الانتخابات

4/3/2024 12:06:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اندلعت في مدينتي هكاري وأضنة التركيتين، أعمال شغب، وسمع دوي إطلاق نار في الشوارع، وقد نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات.


وقالت وسائل إعلام إن الاحتجاجات اندلعت بعد أن منعت السلطات في مدينة "فان" مرشح المعارضة من المشاركة في انتخابات رئاسة البلدية ولم تعترف بفوزه.


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