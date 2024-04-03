فيديو - الأعنف منذ 25 سنة .. مشاهد مروعة من زلزال تايوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فيما ضرب زلزال عنيف تايوان وسط تحذيرات من أمواج تسونامي في الجزيرة واليابان والفلبين، أظهرت مشاهد تخطف الأنفاس الشوارع والجسور تهتز.



كما بينت بعض المقاطع المصورة التي انتشرت بشكل واسع اليوم الأربعاء، أبنية تتمايل وتنهار وأبراجاً تهتز على وقع الزلزال المرعب.



أتى ذلك، بعدما تخطت قوة الزلزال 7 درجات بمنطقة بحرية تقع قرب تايوان صباح اليوم، ما دفع بسلطات الجزيرة وكلّ من اليابان والفلبين إلى تحذير سكّان المناطق الساحلية من خطر حدوث تسونامي.

لاسيما أنه أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاماً، بحسب ما أكّد مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو للصحافيين. وقال وو إنّ "الزلزال قريب من الساحل وضحل. ولقد شعر به سكّان تايوان والجزر المجاورة وإنّه الأقوى منذ 25 عاماً، منذ زلزال 1999" الذي بلغت قوته 7,6 درجات وأوقع 2400 قتيل.