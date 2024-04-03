فيديو - الأعنف منذ 25 سنة .. مشاهد مروعة من زلزال تايوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فيما ضرب زلزال عنيف تايوان وسط تحذيرات من أمواج تسونامي في الجزيرة واليابان والفلبين، أظهرت مشاهد تخطف الأنفاس الشوارع والجسور تهتز.
كما بينت بعض المقاطع المصورة التي انتشرت بشكل واسع اليوم الأربعاء، أبنية تتمايل وتنهار وأبراجاً تهتز على وقع الزلزال المرعب.
أتى ذلك، بعدما تخطت قوة الزلزال 7 درجات بمنطقة بحرية تقع قرب تايوان صباح اليوم، ما دفع بسلطات الجزيرة وكلّ من اليابان والفلبين إلى تحذير سكّان المناطق الساحلية من خطر حدوث تسونامي.
لاسيما أنه أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاماً، بحسب ما أكّد مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو للصحافيين. وقال وو إنّ "الزلزال قريب من الساحل وضحل. ولقد شعر به سكّان تايوان والجزر المجاورة وإنّه الأقوى منذ 25 عاماً، منذ زلزال 1999" الذي بلغت قوته 7,6 درجات وأوقع 2400 قتيل.
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