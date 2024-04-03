مواجهات جنوب طوباس بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية.
ونشرت منصات فلسطينية مشاهد من تلك المواجهات، يظهر بعضها استهداف جرافة عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة فلسطينية الصنع، وصورا تظهر تدمير جرافات الاحتلال البنية التحتية خلال اقتحامها المخيم.
من جهته، قال مراسل الجزيرة في وقت سابق، إن مواجهات شهدتها مدينة رام الله بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.
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