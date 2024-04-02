أمين (مجلس التعاون) يعرب عن إدانته واستنكاره لاستهداف فريق عمل إغاثي في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 4 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء عن إدانته واستنكاره لإستهداف موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة.
وقال الأمين العام في بيان صحفي إن هذا الاستهداف يعد استمرارا صارخا لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني.
وطالب البديوي المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وحماية المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية وذلك لتجنب تفاقم الأزمة في قطاع غزة معربا عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
وكان المكتب الاعلام الحكومي في قطاع غزة أعلن يوم أمس الأثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال أشخاصا من الفرق الإغاثية الدولية العاملة في القطاع من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية وكندية وأمريكية وسائق المركبة الفلسطيني خلال غارة على سيارتهم بمنطقة (دير البلح) وسط قطاع غزة. (النهاية)
ع ش / م م ج
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