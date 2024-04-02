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أمين (مجلس التعاون) يعرب عن إدانته واستنكاره لاستهداف فريق عمل إغاثي في غزة

4/2/2024 11:29:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 4 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء عن إدانته واستنكاره لإستهداف موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة.
وقال الأمين العام في بيان صحفي إن هذا الاستهداف يعد استمرارا صارخا لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني.
وطالب البديوي المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وحماية المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية وذلك لتجنب تفاقم الأزمة في قطاع غزة معربا عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
وكان المكتب الاعلام الحكومي في قطاع غزة أعلن يوم أمس الأثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال أشخاصا من الفرق الإغاثية الدولية العاملة في القطاع من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية وكندية وأمريكية وسائق المركبة الفلسطيني خلال غارة على سيارتهم بمنطقة (دير البلح) وسط قطاع غزة. (النهاية)

ع ش / م م ج




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