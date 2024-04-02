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مقتل 6 وإصابة أكثر من 18 في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حفل إفطار شمال السودان

4/2/2024 11:29:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 2 – 4 (كونا) -- قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 18 آخرين مساء اليوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حفل إفطار جماعي في ولاية (نهر النيل) شمالي السودان.
وأوضحت وسائل الاعلام المحلية أن حفل الإفطار نظمته عناصر يتبعون لكتيبة (البراء بن مالك) داخل صالة (انفنتي) بوسط مدينة (عطبرة).
في الأثناء أعلنت السلطات الأمنية في ولاية (نهر النيل) في بيان مقتضب أن هجوم الطائرة المسيرة خلف عددا من القتلى والمصابين وتعهدت بتقديم المزيد من التفاصيل حال اكتمال التحريات.
وبحسب صحيفة (سودان تربيون) نشرت السلطات الأمنية عددا من الجنود حول مكان الحادثة واغلقت سوق عطبرة كما تم نشر دبابات وقوات أمنية على الجسور الرئيسية للمدينة.
وتعد كتيبة البراء بن مالك المحسوبة على الإسلاميين وقادة النظام السابق من ابرز الفصائل التي تقاتل مع الجيش في حربه ضد الدعم السريع ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدفها خارج العاصمة الخرطوم.
وتسببت الحرب المندلعة منذ 15 إبريل 2023 في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين إضافة إلى تهجير نحو 11 مليون شخص من بينهم تسعة ملايين نازح مما جعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم. (النهاية)

م ع م / م م ج




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