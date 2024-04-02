مقتل 6 وإصابة أكثر من 18 في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حفل إفطار شمال السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 2 – 4 (كونا) -- قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 18 آخرين مساء اليوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حفل إفطار جماعي في ولاية (نهر النيل) شمالي السودان.
وأوضحت وسائل الاعلام المحلية أن حفل الإفطار نظمته عناصر يتبعون لكتيبة (البراء بن مالك) داخل صالة (انفنتي) بوسط مدينة (عطبرة).
في الأثناء أعلنت السلطات الأمنية في ولاية (نهر النيل) في بيان مقتضب أن هجوم الطائرة المسيرة خلف عددا من القتلى والمصابين وتعهدت بتقديم المزيد من التفاصيل حال اكتمال التحريات.
وبحسب صحيفة (سودان تربيون) نشرت السلطات الأمنية عددا من الجنود حول مكان الحادثة واغلقت سوق عطبرة كما تم نشر دبابات وقوات أمنية على الجسور الرئيسية للمدينة.
وتعد كتيبة البراء بن مالك المحسوبة على الإسلاميين وقادة النظام السابق من ابرز الفصائل التي تقاتل مع الجيش في حربه ضد الدعم السريع ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدفها خارج العاصمة الخرطوم.
وتسببت الحرب المندلعة منذ 15 إبريل 2023 في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين إضافة إلى تهجير نحو 11 مليون شخص من بينهم تسعة ملايين نازح مما جعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم. (النهاية)
م ع م / م م ج
MENAFN02042024000071011013ID1108051940
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