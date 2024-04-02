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تركيا.. توقيف 6 أشخاص مشتبه بهم على خلفية حريق اسطنبول

4/2/2024 11:29:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 2 - 4 (كونا)-- أوقفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء ستة أشخاص مشتبه بهم على خلفية الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا يخضع لأعمال تجديد في منطقة (بشيكطاش) بمدينة إسطنبول.
وذكرت وكالة (الأناضول) التركية أن "فرق الشرطة أوقفت مدير الملهى (الذي اندلع فيه الحريق) والمدير المسؤول فيه وشريكين ومحاسب ومسؤول أعمال التجديد".
وفي وقت سابق من اليوم قالت السلطات المحلية في ولاية اسطنبول في بيان إن 29 شخصا قتلوا في الحريق.
وذكر البيان أن "حريقا اندلع في ملهى أسفل بناء مكون من 16 طابقا جراء أعمال التجديد الجارية في الملهى" مشيرا إلى إرسال العديد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق. (النهاية)

ط ا / م م ج




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