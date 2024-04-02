تركيا.. توقيف 6 أشخاص مشتبه بهم على خلفية حريق اسطنبول

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 2 - 4 (كونا)-- أوقفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء ستة أشخاص مشتبه بهم على خلفية الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا يخضع لأعمال تجديد في منطقة (بشيكطاش) بمدينة إسطنبول.
وذكرت وكالة (الأناضول) التركية أن "فرق الشرطة أوقفت مدير الملهى (الذي اندلع فيه الحريق) والمدير المسؤول فيه وشريكين ومحاسب ومسؤول أعمال التجديد".
وفي وقت سابق من اليوم قالت السلطات المحلية في ولاية اسطنبول في بيان إن 29 شخصا قتلوا في الحريق.
وذكر البيان أن "حريقا اندلع في ملهى أسفل بناء مكون من 16 طابقا جراء أعمال التجديد الجارية في الملهى" مشيرا إلى إرسال العديد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق. (النهاية)
ط ا / م م ج
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