دوري (روشن) السعودي: (النصر) يفوز على (أبها) بثمانية أهداف نظيفة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 4 (كونا) -- حقق فريق (النصر) اليوم الثلاثاء فوزا كاسحا بثمانية أهداف نظيفة على فريق (أبها) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة ال26 على ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز) في مدينة أبها.
وافتتح النصر التسجيل عن طريق نجمه العالمي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 11 قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 21 بينما تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 33.
وعاد رونالدو مجددا ليضيف الهدف الرابع للنصر والثالث له شخصيا (هاتريك) في الدقيقة 42 قبل أن يضيف زميله عبدالمجيد الصليهم الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني ضاعف عبدالرحمن غريب النتيجة للنصر بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 51 قبل أن يختتم اللاعب عبدالعزيز العليوة مسلسل الأهدف بتسجيله الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 63 و 86.
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بالترتيب وبفارق 12 نقطة خلف المتصدر الهلال بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز ال17 بالترتيب. (النهاية)
ع ش / ر ج
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