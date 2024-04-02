Wednesday, 03 April 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دوري (روشن) السعودي: (النصر) يفوز على (أبها) بثمانية أهداف نظيفة

4/2/2024 11:29:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 4 (كونا) -- حقق فريق (النصر) اليوم الثلاثاء فوزا كاسحا بثمانية أهداف نظيفة على فريق (أبها) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة ال26 على ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز) في مدينة أبها.
وافتتح النصر التسجيل عن طريق نجمه العالمي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 11 قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 21 بينما تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 33.
وعاد رونالدو مجددا ليضيف الهدف الرابع للنصر والثالث له شخصيا (هاتريك) في الدقيقة 42 قبل أن يضيف زميله عبدالمجيد الصليهم الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني ضاعف عبدالرحمن غريب النتيجة للنصر بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 51 قبل أن يختتم اللاعب عبدالعزيز العليوة مسلسل الأهدف بتسجيله الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 63 و 86.
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بالترتيب وبفارق 12 نقطة خلف المتصدر الهلال بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز ال17 بالترتيب. (النهاية)

ع ش / ر ج



MENAFN02042024000071011013ID1108051938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث