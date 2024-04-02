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وزير خارجية بريطانيا: تشكيل حكومة فلسطينية جديدة عنصر أساسي لسلام دائم

4/2/2024 11:29:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 2 - 4 (كونا) -– اعتبر وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء ان تشكيل حكومة فلسطينية جديدة عنصر أساسي لتحقيق سلام دائم.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه اللورد كاميرون مع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى بمناسبة توليه مهام منصبه وفق بيان الوزارة.
وأكد اللورد كاميرون استعداد المملكة المتحدة للعمل مع الشركاء لتوفير الدعم العملي والجاد واللازم للسلطة الفلسطينية والتي قال انه يتحتم عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاصلاح بما في ذلك بقطاع التعليم والرفاه ورسم طريق نحو التقدم الديمقراطي.
واتفق الجانبان على الحاجة الملحة لسماح كيان الاحتلال الاسرائيلي بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين والعمل بعد ذلك على وقف دائم لاطلاق النار. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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