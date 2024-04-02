وزير خارجية بريطانيا: تشكيل حكومة فلسطينية جديدة عنصر أساسي لسلام دائم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 2 - 4 (كونا) -– اعتبر وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء ان تشكيل حكومة فلسطينية جديدة عنصر أساسي لتحقيق سلام دائم.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه اللورد كاميرون مع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى بمناسبة توليه مهام منصبه وفق بيان الوزارة.
وأكد اللورد كاميرون استعداد المملكة المتحدة للعمل مع الشركاء لتوفير الدعم العملي والجاد واللازم للسلطة الفلسطينية والتي قال انه يتحتم عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاصلاح بما في ذلك بقطاع التعليم والرفاه ورسم طريق نحو التقدم الديمقراطي.
واتفق الجانبان على الحاجة الملحة لسماح كيان الاحتلال الاسرائيلي بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين والعمل بعد ذلك على وقف دائم لاطلاق النار. (النهاية)
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