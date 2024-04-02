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رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف فريق عمل إغاثي في غزة

4/2/2024 11:29:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 2 - 4 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات اليوم الثلاثاء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لموظفي اغاثة دوليين في قطاع غزة وذلك في إطار مواصلة ممنهجة للجرائم والانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وندد الامين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي باستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها.
وجدد العيسى الدعوة لوقف هذه الانتهاكات المروعة بحق المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية معربا عن خالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا الاستهداف ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
وكان المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن يوم أمس الاثنين ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اغتال أشخاصا من الفرق الاغاثية الدولية العاملة في القطاع من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية وكندية وأمريكية وسائق المركبة الفلسطيني خلال غارة على سيارتهم بمنطقة (دير البلح) وسط القطاع. (النهاية)

ف ن / ر ج



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