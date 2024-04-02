رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف فريق عمل إغاثي في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 2 - 4 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات اليوم الثلاثاء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لموظفي اغاثة دوليين في قطاع غزة وذلك في إطار مواصلة ممنهجة للجرائم والانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وندد الامين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي باستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها.
وجدد العيسى الدعوة لوقف هذه الانتهاكات المروعة بحق المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية معربا عن خالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا الاستهداف ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
وكان المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن يوم أمس الاثنين ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اغتال أشخاصا من الفرق الاغاثية الدولية العاملة في القطاع من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية وكندية وأمريكية وسائق المركبة الفلسطيني خلال غارة على سيارتهم بمنطقة (دير البلح) وسط القطاع. (النهاية)
ف ن / ر ج
MENAFN02042024000071011013ID1108051936
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.