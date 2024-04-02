القيادة المركزية الامريكية تسقط اكثر من 50 الف وجبة طعام على المدنيين في شمال غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 4 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الثلاثاء انها اجرت عملية انزال جوي اضافي للمساعدات الانسانية على شمال قطاع غزة وذلك لتوفير الاغاثة الاساسية للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان ان العملية تضمنت اربع طائرات امريكية من طراز (سي 130) وجنودا من الجيش الامريكي حيث تم اسقاط 50680 وجبة طعام على المدنيين الفلسطينيين المحتاجين في شمال غزة.
واشار البيان الى ان عمليات الإنزال الجوي الإنسانية تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة والاردن لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان غزة مؤكدا انه سيتم تنظيم عمليات اخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.
وقال ان تلك العمليات تعد جزءا من جهد مستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات البرية.
يذكر ان الإدارة الأمريكية اكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة.(النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN02042024000071011013ID1108051935
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